Beyoğlu’nun güvenilirlik YILDIZ’ı parlayacak

İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu’nda Belediye’nin önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever iş birliği ile çok önemli bir projeye imza atılıyor. Beyoğlu Belediyesi gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere online olarak güvenilirlik eğitimi verilmesi için düğmeye bastı.

Programı Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever birlikte yürütecek. Eğitimde güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat bilgilerinin anlatılması hedefleniyor.

Daha önce İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile benzer bir eğitim çalışması yapan Güvenilir Ürün Platformu’nun sunumlarının yer alacağı eğitimde Unilever Ev Dışı Tüketim’in 2016 yılından bu yana ev dışı tüketim sektörüne sunduğu ve gıda güvenliğinin her aşamasına odaklanan Güvenilir Eller eğitim programının dersleri de yer alıyor.

Eğitimler Güvenilir Ürün Platformu üyesi gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından çevrimiçi olarak verilecek. Ayrıca “Pandemide Markalaşma ve İletişim” eğitimi Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak tarafından interaktif olarak aktarılacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, “Bu proje ile virüse karşı güvenilirlik duvarı oluşturacağız. En güvenli pastaneler, kafeler, lokantalar Beyoğlu’nda olacak. Bu eğitim projesi ile esnafla birlikte Beyoğlu’nu farklı bir noktaya taşıyacağız. Güvenilirlik eğitimi almış esnafın yönetimindeki Beyoğlu’na herkesi güvenle davet edeceğiz” diye konuştu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “İstanbul Avrupa ülkelerine uyum ve 2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında geliyor. Biz de bu proje ile şehrimizdeki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve COVID-19 ile mücadele kapsamında güvenli üretimin sağlanmasını amaçladık. İstanbul ilçe belediyelerine kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmelerinin uluslararası standartların yanında TSE COVID-19 Güvenilir Ürün Standart ve Kılavuzu’na uyum sağlaması, ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın arttırılması, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması projemizin temel amaçlarını oluşturuyor. Bu proje ile gıda sektöründe çalışan herkes ve her departmana özel içerikler hazırlayarak normalleşme sürecine geçişe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Farklı belediye iş birlikleri ile eğitimlere devam edeceğiz” dedi.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ise bu iş birliğiyle ilgili “Gıda güvenliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanamaması sonucu gelişen hastalıklar insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere ek olarak ekonomiye de ciddi yükler getirmekte ve turizm faaliyetlerine olumsuz etki edebilmektedir. Her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşan Unilever Ev Dışı TüketimEkibi olarak, markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımın sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2016 yılından bu yana “Güvenilir Eller” gıda güvenliği eğitimlerimizle profesyonel mutfak çalışanlarına ulaşıyoruz. Gıdaların hazırlanmasından, depolanmasına, hammaddelerin tüketim aşamasına ve denetimine kadar olan süreçte karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda altı modülden oluşan bu eğitimimiz, 2020 yılında pandeminin ardından eklenen ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ modülü ile COVID-19 salgınının normalleşme döneminde de şeflere destek oluyor. Bu eğitimler ile bugüne kadar 63 bin 335 mutfak çalışanına ulaştık. Bugün ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bu projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başladı. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara güvenilirlik sertifikası verilecek. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.