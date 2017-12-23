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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.Bakan Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde, Başkan Fahri Çakır'dan çalışmalar...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.
Bakan Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde, Başkan Fahri Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Özlü'ye hediye takdim etti.
Daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret eden Özlü, Başkan Ay ile Belediye Meclis Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplantının ardından kentten ayrıldı.

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DüzceBilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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