Bilişim Vadisi’ne enerji olacak

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük yatırımlarını hayata geçiren Kalyon PV ile Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etmek üzere farklı alanlarda bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, yerli ve yenilenebilir enerji alanında ortak çalışmalar yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’nda atılan imzalarla resmiyet kazanan protokol ile ayrıca Bilişim Vadisi’nin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Kalyon PV tarafından üretilen üstün teknolojiye sahip güneş panellerinden yararlanılması da kararlaştırıldı.

Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle ve Bilişim Vadisi ev sahipliğinde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’nda, Bilişim Vadisi’nin çatılarının Kalyon PV tarafından üretilen 1.05 megavat (MW) kapasiteli 2 bin 619 adet güneş paneliyle kaplanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Kalyon PV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bilişim Vadisi arasındaki iş birliğiyle, Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın artırılması hedefiyle çeşitli projelerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor.

Çalıştay’da ayrıca yenilenebilir enerji konusundaki son gelişmeler ve teknolojiler ele alındı.

Kübra Kalyoncu Şeherli: “Türkiye’nin enerji liginde zirveye çıkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Kalyon PV olarak sadece yatırım ve üretime değil bilgi üretimi, araştırma ve geliştirmeye de odaklandıklarını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Bilişim Vadisi ile iş birliğine verdikleri önemi dile getirdi: “Fabrikamızda 2 bin metrekare kapalı alanı da Ar-Ge çalışmalarımıza ayırdık. Biz Bilişim Vadisi’ni, Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çok değerli çalışmaların kuluçka merkezi olan Bilişim Vadisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile attığımız bu adım, geleceğe yönelik birçok projenin temeli için simgesel bir önem taşıyor. Türkiye’nin enerji liginde zirveye çıkması için teknolojiye yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam edeceğiz.”

“Üniversitemizin elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyoruz”

Sürdürülebilir kalkınma için çevre ve doğal kaynakların etkin yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, üniversitelerinin tamamının enerji ihtiyacını güneşten karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üniversite olarak ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile doğaya değer katıyoruz. Çevreci ve yeşil bir üniversite hedefiyle hareket eden HKÜ, Kalyon PV’nin ürettiği yerli güneş panellerini kullanarak kurulu gücünü 2,3 MWp’ye çıkardı. HKÜ, yeni kurulu gücüyle yılda 3,125 MWh enerji üretiyor. Üniversite böylece doğaya 1.850 ton CO2 salınımını engelleyerek, kendi elektrik enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Bilişim Vadisi olarak savunma sanayimizdeki başarıları sivil alana transfer edebilme vizyonuyla çalışıyoruz. Buradaki ana başlıklarımızdan biri de enerji. Bugün, sadece Yenilenebilir Enerji Çalıştayı değil, birlikte yapacağımız güçlü iş birliklerinin de adımını atıyoruz. Bundan bir sene önce Bilişim Vadisi olarak bu konudaki vizyonumuzu Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi sayın Kübra Kalyoncu’ya iletmiştik. Kendisi de bizimle ilgilendi ve 1 MW elektriğe karşılık gelen 2 bin 619 adet güneş enerjisi panelini bize hediye etti. Bu, yalnızca Bilişim Vadisi’ndeki girişimcilere değil, ülkemize hizmet edecektir. Kalyon Holding’e çok teşekkür ediyoruz.”