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Bilişimden girişimciliğe her şeyi konuştular

EGD ile “Ekonomide Kal” sohbetleri, Kanal Ekonomi instagram hesabından yayınlanmaya devam ediyor. Gazeteci Çetin Ünsalan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen sohbette Girişimcilik sektörü ile bilişim sektörü tartışıldı.

Bilişimden girişimciliğe her şeyi konuştular

Dergiden gazeteye, internetten televizyonculuğa kadar her alanda, muhabirlikten köşe yazarlığına, editörlükten haber yayın yönetmenliğine kadar uzanan bir çizgide farklı görevler yapan, Çetin Ünsalan’ın moderatörlüğün de gerçekleşen canlı yayının konukları, Ekonomist dergisi, girişim editörü Burcu Tuvay ve Bilişim Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Savaş oluyor.

Girişimcilik sektörü ile bilişim sektörünü aynı programda buluşturan Çetin Ünsalan, moderatörlüğünü yaptığım yayında girişimcilik ve bilişim konuşulacak. Her ikisi ne kadar ayrı konularmış gibi görünse de günümüzde bu iki alan birbiriyle bütünleşmiş bir yapıdadır dedi. 

Ekonomist Dergisi Girişim Editörü Burcu Tuvay, girişimcilik ve günümüz Türkiye’sinde girişimciliğin hangi noktada olduğuyla ilgili bilgilerini canlı yayında paylaştı. 2017’den günümüze girişimcilik ekosisteminde ekonomik durumlardan kaynaklı bir çoraklık söz konusuydu ve bu çoraklığı 2020 Haziran itibariyle geride bıraktık diyebiliriz. Bu zaman diliminden sonra girişimcilerden bizlere güzel haberler gelmeye başladı. Mevcut girişimlerde çok yol kastedildiğini ve büyümeye başlandığını görüyorum. Girişimciler; yatırım yapılmasını bekliyor, fonlanmak ve finansmana daha kolay ulaşmak istiyorlar ve mentor desteği bekliyorlar.İyi olduğunu düşündüğümüz ve ben bu fikri ticarileştirmeliyim dediğimiz bir fikrimiz olduğunda bu fikri kuluçka merkezlerine götürmeliyiz. Gittiğimiz kuluçka merkezlerinde ticarileştirme fikrimiz ile ilgili araştırma yapıyorlar ve belirli eğitimlerden geçiliyor. Bu konuda bize yol gösterecek mentorlarımızın olması gerekiyor.

Bilişim Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Savaş, teknolojik gelişmelerden ve siber güvenlik konuları hakkında gözlem ve yorumlarında bulundu. İnternetin hayatımıza girmesi ile yayıncılık anlayışınında değiştiğinden bahseden Savaş, yayıncılık anlayışıda pandemi sürecinde değişti daha interaktif bir boyuta taşındı dedi. İnteraktif yayıncılıktan fayda alamayan bazı kuruluşlar bu sefer televizyon yayıncılığı gibi bir yöntem belirleyerek böyle bir yol izlemeyi tercih etti. Teknoloji’nin ve dijitalleşmenin arttığı dönemde siber güvenlik sorunları ile de karşılaşmak olağan bir hal aldı. Siber güvenliğe karşı medyada doğru algının zamanında oluşturulduğunu düşünmüyorum. İnternet aleminin etik kuralları olan güvenli bir yer olduğunu, internet ortamının bir Teksas olmadığını ve entelektüel bir platform olduğunu medyada yansıtmalıyız dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EGDBilişimGirişimEkonomide Kal
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