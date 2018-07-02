Bir Dilek Tut Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu belli oldu Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yeni yönetim kurulunu belirlemek üzere İstanbul’da bir araya geldi.

Derneğin yönetim kurulu başkanı yine Eda Arayo olurken Ogilvy Türkiye CEO’su Emine Çubukçu ve Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan ise yeni yönetim kuruluna seçilen iki yeni isim oldu.



Üç sene boyunca görev yapacak olan yeni yönetim kurulunda Başkan Eda Aroyo’nun yanı sıra Ultra Ajans Kurucu Ortağı Lize Karaboğa Kaptan, The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs eski Ülke Müdürü Sinan Ceylan, Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin, Ogilvy Türkiye CEO’su Emine Çubukçu ve Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan ve Aileen Soğuksu yer alıyor.



Hayati hastalığı olan çocukların dileklerini gerçekleştiriyorlar



Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.



Hayata geçen dilekler çocukların hayata tutunmalarını motive ediyor



Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.



Önümüzdeki üç yıl boyunca derneğin yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek olan Eda Arayo, “Yönetim Kurulu olarak öncelikle amacımız, üyelerimizin kendi birikimi ve çevresini aktive ederek, hem kurumsal şirketlerle olan iş birliklerimizi, hem de bireysel bağışları arttırmak olacak. Ayrıca Türkiye'de akla ilk gelen STK'lar içerisinde yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz. Ama elbette bunların hepsinin de ötesinde Türkiye'de dileğinin gerçekleşmesini bekleyen tüm hasta çocuklara yardım elimizi uzatmak ve onlara umut olmaya devam etmek istiyoruz” dedi.





