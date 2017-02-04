Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin

Bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Bodrum Geçidi'nde 56, İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Çeşme Karaabdullah Burnu ve Çeşme Uçburnu'nda 85, Marmara Denizi ile Akdeniz'de gerçekleştirilen denetimlerde ise 281 yabancı uyruklu yakalandı. Böylece Ege ve Akdeniz'de bir haftada yakalanan yabancı uyruklu sayısı 422 oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 24 kişi denizden sağ kurtarıldı.
Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerinin Didim, Ayvacık ve Çeşme bölgelerinde karada tespit ettiği 71 yabancı uyruklu hakkında yasal işlem yapıldı.
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor
Faaliyetler sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
Muhabir: Cankut Taşdan,İlhan Toprak

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Yabancı UyrukluTürkiyeSahil Güvenlik Komutanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.