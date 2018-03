Bir Sunay Akın geçti Ordu'dan 1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri Kapsamında Şair/Yazar Sunay AKIN Ordu Mali Müşavirler Odası Üyeleri İçin GÖRÇEK Gösterisi ile sahne aldı.

Büyük Bir İlginin Olduğu programa Ordu Defterdarı Kemalettin IŞIK, Baro Başkanı Haluk Murat POYRAZ, CHP Ordu İl Başkanı Atilla ŞAHİN, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan AKYÜREK, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, Giresun SMMM Odası Başkanı Fikri ÇALÇALI, İyi Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak EROĞLU, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Cabir AKIN, Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Tamer YURTSEVEN, Fatsa Vergi Dairesi Müdürü İbrahim AKAN, Ordu Medikal Park Genel Müdürü Halil İbrahim ÇALIŞ, Doğuş Çay Ordu Fabrika Müdürü Hamit Mamati, Önceki Dönem Baro Başkanı Kenan Çebi, Oda Yöneticileri, Meslek Mensupları, Stajyerler, Muhasebe Emekçileri Ve Sanatseverler Katıldı.



Sunay Akın'ın sahnedeki performansı Ordulu sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gösterisi sonrası konuşma yapan Oda Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘Geçmişle bugün arasında köprüler kuran gösteride anladık ki bizler hala o hikayeler arasında geçmişimize bakıyoruz ve güldükçe, eğlendikçe kimi anlarda hepimiz biraz sarsıldık. Aslında kafamızı dışarıdan bir türlü içeriye çeviremediğimiz için kendimizin, üzerinde yaşadığımız toprakların hikayelerine ne kadar da yabancı olduğumuzu fark ettik. Sunay AKIN bu güzel gösteride; müzenin anlamından, öneminden ve kökeninden, bilgiyi yönetebilme gücünden, kitap okumaktan, bilgiye ulaşma yollarından, sanattan bahsetti. Fotoğraf makinasından girdik sinemadan çıktık. Mimaride bulduk bir ara kendimizi. Bakmakla görmek arasındaki farkı orada anladık. Sözün özü bilgiye ulaşmayı, bilgiye hükmetmeyi, yönetmeyi anlattı. Müzeler milletlerin hafızasıdır dedi. Bizdeki müze sayısının da çoğalması temennisiyle bu güzel gecede bizlerle birlikte olan değerli Sunay AKIN’a ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.’’dedi.



Konuşmasının devamında ise 1-7 Mart Muhasebe Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.



‘‘Ordu Mali Müşavirler Odası olarak 1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında bizleri yalnız bırakmadığınız, bu salonları doldurduğunuz yanımızda yer aldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1-7 Mart diyoruz ama bizler her bireyin, her kurumun, muhasebe yapmasını istiyoruz. Farkındalık yaratmak için hepinizin muhasebe haftasını kutluyorum. 1923’te kurulan cumhuriyet 1934 yılında Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı vermiştir. Başka hiçbir Dünya’da böyle bir millet, böyle bir güzellik yoktur. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara sağladığı bu hak için kendisine de şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.