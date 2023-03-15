Bir yardım talebine bir saat içinde 1680 geri dönüş oldu

Yarın 8 Mart… Kutluyoruz kadınları… Yarın Almanya’da Türkiye’de İş Dünyası dergisinin düzenlediği ve kadınların da konuştuğu önemli bir etkinlikteyiz.

İstanbul’da ise çok önemli bir etkinlik yapılıyor. Kadın hareketinin en önemli oluşumlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu deprem bölgesindeki kadınlara söz veriyor. Hibrit toplantıda Başkan Nurten Öztürk ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hem bölge ile ilgili çalışmaları hem de kadınlardan gelen talepleri değerlendirecek.

Daha önce yazmıştık. Deprem sonrası Nurten Öztürk ve arkadaşları çok iyi organize oldular. Afete hazırlıklı olmanın avantajını yerine getirdiler. Nurten Öztürk daha önceki yazımız üzerine Bitlis İl Başkanı Rahime Yılmaz Acet’dan gelen şu mesajı aktardı:

“Başkanım (Nurten Öztürk) deprem bölgesinde bir ihtiyaç oldu. Ben de bizim bir gurubumuz var oraya yazalım dedim. Beklentiyi yükseltmemek için sonuç alır mıyız bilemem demek durumunda kaldım. İhtiyaç sahibi arkadaş bu kadın gurubu buradan sonuç çıkar diye çıkıştı. Dediği de oldu. kısa sürede sonuç aldık.”

Nurten Öztürk kadın farkı diye noktaladı bu gelen mesaja ilişkin notunu… Bu yazışmadan az sonra Tekirdağ Başkanı Aynur Çeşmeliler aradı. Nurten Öztürk’ün Rahime Hanım’dan gelen mesajı aktardığını söyledim. Birden duygusallaştı. Rahime Başkanı anlattı. Sonrada yeni Hatay’dan geldiğini ve Yeşim Ugütmen başkanla birlikte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

“Yeşim başkanı görmek, dertleri dertlenmek için bütün başkanlarımız bölgeye gidiyor. Birlikteyken bir minik bebek ve ailesi için ev aranıyor mesajı attık. Bir saat içinde 1680 geri dönüş geldi. Çok duygulandım. Birkaç kere birlikte ağladık. Bu dayanışma sürdükçe biz yıkılmayız.”