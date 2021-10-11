Bir yılda tam 220 yeni mağaza açtı

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, 2021 yılı tamamlanmadan yeni mağaza sayısını 80’e ulaştırdı. Pandemiye rağmen yeni açılan 44 Yataş Bedding, 20 Divanev ve 16 Enza Home mağazasıyla daha da güçlenen Yataş Grup, yıl sonuna kadar daha çok tüketiciyi Yataş kalitesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, 2021 yılı tamamlanmadan yeni mağaza sayısını 80’e ulaştırdı. Pandemiye rağmen yeni açılan 44 Yataş Bedding, 20 Divanev ve 16 Enza Home mağazasıyla daha da güçlenen Yataş Grup, yıl sonuna kadar daha çok tüketiciyi Yataş kalitesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yataş Grup, birçok sektörün durma noktasına geldiği pandemi sürecinin başından bu yana hız kesmeden sürdürdüğü büyümesini, yeni mağazalarla daha da güçlendiriyor. Ağustos ayı itibarıyla grup markaları Yataş Bedding, Divanev ve Enza Home için toplam 80 mağaza açan Yataş Grup, yılsonuna dek bu sayıyı 100 Yataş Bedding, 40 Enza Home ve 80 Divanev mağazası ile toplam 220’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Ocak ayından bu yana 44 Yataş Bedding, 20 Divanev ve 16 Enza Home mağazası açtık. Şu anda sözleşme sürecinde olan ya da tadilatları devam eden mağazalarımız mevcut. Planlarımız 2021’i toplam 220 yeni mağazayla tamamlamak. Bunun yanı sıra yurtdışı yatırımlarımız da var. Tüm Türkiye’yi olduğu gibi dünyayı da Yataş Grup güvencesinde Yataş Bedding, Divanev ve Enza Home farkıyla tanıştırmayı arzu ediyoruz. Herkes markalarımıza rahatça ulaşabilsin diye dijital yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde online mobilya ve yatak alışverişinde de sektörün en iddialı markalarından biri olmayı hedefliyoruz.”