Birliklerin prestijini düşürmek için yapılanlar büyük vebal taşımaktadır

Arı Yetiştiricileri Birlikleri, Arıcılık Kayıt Sistemi ve diğer hizmetler konusunda kamunun yükünü aldığını belirten Ziya Şahin, “Birliklerimizin asıl amacı; örgütlü yapımızın zedelenmeden devam ettirilmesidir. Birlikler, kamuyla arıcılar arasında köprü oluşturmaktadır. Her şey açıklıkla ortada iken, birliklerin zan altında bırakılmıştır. Tüm detaylarıyla sahada inceleme yapılarak kararlar alınması gerekirken art niyetli insanlar nedeniyle Bakanlığımız yanlış yönlendirilmiştir. Tüm görüşmelerin, gelişmelerin ve olayların neticesine bakıldığı zaman Türkiye Arıcılar Birliği üzerinde ciddi bir komplo olduğu gayet açıktır. Bazı kimselerin birkaç Milletvekilini yanlış bilgilendirip, Bakanlığımızın karar mekanizmasını etkilemesi üzerine sektörün geleceği zafiyete uğratılmamalıdır. Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız. Ülkemizin başarılı yürütülen çalışmalarını, sırf Birliklerin prestijini düşürmek için baltalamak büyük vebal taşımaktadır” dedi.



BİRLİKLER OLARAK HAKSIZ YERE SUÇLANDIK

Şahin, silah ruhsatı, plaka ve kovan sayımları konularında haksız yere birliklerin suçlandığını belirterek, şunları söyledi; “Arıcılık sektörünün sahada çok daha ciddi sorunları vardır. Bu sorunlar ötelenip birliklerimiz tarafından çok başarılı bir şekilde yürütülen AKS ile Plaka ile uğraşılmasının Türkiye Arıcılığına ve Arıcılarımıza hiçbir katkısı olmadığı ve olmayacağının bilinmesini isteriz.

Keşke arıcılarımıza dokunmak isteyenler, faydalı olmak isteyenler sadece gezginci arıcılık sürecindeki arıcılarımızın sorunlarını yıllardır kavrayabilip çözüm üretebilselerdi. Birliklerin kurulması ve bu günlere gelmesi için çaba sarf eden arıcıların emeğini sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Birlik Arıcının, Örgütlü Arıcılık Tarımın Geleceğidir! Birliklerimizin yaşatılması için geleceğimize sahip çıkmalıyız”





Toplantıya katılan Milletvekilleri birer konuşma yaparak, AKS ve Plakalar konusunu Tarım ve Orman Bakanı ile görüşeceklerini ve sorunu çözme noktasında Birliklere tam destek verdiklerini belirttiler.



POSACI: SEKTÖRDE NAMI KÖTÜ OLAN BİRİSİNİN AĞZIYLA İŞ YAPILMASI CİDDİ ÜZÜNTÜ VERİCİ

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, konuşmasında şunları söyledi; “Başından sonuna kadar Ziya Başkanım haklı. Bu arkadaş bizim bölgemizin insanı. Partimizden de ihraç oldu. AK Parti ile ilişiği yok. Ama bakanlık nedense...Ben defalarca ikaz ettim. Bakan yardımcısı ile görüştüm. O ısrarla haklı olduğunu söyledi. Sonra Bakan bey ‘Bir kaç ay gitsin sonra tekrar değerlendiririz’ dedi. Birliklerin de kendilerini check etmesi lazım. Vekil olduğumuzda Tarım Bakanına ÇKS 'yi Ziraat Odalarına devredelim dedim. Tamam yapalım dedi. Ama gene her zaman olduğu gibi bürokrasi işi Anayasa’ya kadar dayandırdı. En son Anayasa’da takıldık kaldık. Yani Bakanlıkta garip gureba bürokrasi var. Bunu yaşayan zat olarak benim üzüldüğüm taraf. Sektörden ihraç olmuş, sektörde namı kötü olan birisinin ağzıyla bu işleri yapması ciddi üzüntü verici. Acı olan bu. Dünyada, Avrupada bütün bu işler sivil toplum tarafından yapılıyor. Devlet burada sadece kontrol mekanizmasını yapıyor. Bakanlık burada şunu yapmalı. Eğer Birlikler hata yapıyorsa, Bakanlık kulağından tutsun sen yanlış yapıyorsun kural şu demeli’ dedi.





İŞLER: MESELEYİ TARIM BAKANIMIZLA GÖRÜŞEREK ÇÖZMEYE ÇALIŞALIM

Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İŞLER:

“Ben ilk defa arıcı kardeşlerimizin toplantısına katılıyorum. Böylece bu sektörün sorunlarını ve yaşanan gelişmeleri de Başkanımızın sunumundan anlamış olduk. Öncelikle tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Alın teriyle helal rızık kazanıyorsunuz, hepinizi kutluyorum.

Bu sunumdan ve Vekilimizin konuşmasından da şunu anlıyoruz ki madem biz de buraya katıldık bir önerim var. Biz vekillerimizle birlikte Tarım Bakanına gidelim. Bu meseleyi inşaallah yüz yüze görüşerek sizin aranızdaki bu sıkıntıları giderme konusunda biz elimizden gelen gayreti gösterelim. Önümüzdeki haftalarda Vekillerimizle birlikte Sayın Bakanımıza birinci elden anlatalım. Bu konuyu çözme gayreti içerisinde olalım.



ÇAKIR: BİRLİKLERİN YANINDAYIZ

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Bal üretiminde Dünyada üçüncü olmamız gurur verici. Büyük bir ailesiniz. Biz de sizin bir aile ferdiniziz. 72 bin üye yani Türkiye'de çoğu siyasi partiden daha çok teşkilatlanmışsınız. Biz sizin yanınızdayız. Sayın Emrullah İşler Bakanımızın da söylediği gibi burada sizler üreteceksiniz bizler de sizin bu çalışmalarınızı tarım Bakanımızla gerekirse Cumhurbaşkanımızla bu konuları gündeme getirmek için sizlerle birlikte olduğumuzu söylemek istiyorum.”





YEDİYILDIZ: SAYIN TARIM BAKANI İLE BİRARAYA GELİNİRSE BU İŞ ÇÖZÜLÜR

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Sayın Sayın Emrullah İşler Bakanıma destek olarak söz aldım. Sayın Tarım Bakanı ile bir araya gelinirse bu iş çözülür diye düşünüyorum. Sayın Ziya Şahin, bizi iyi bilgilendirdiği için teşekkür ediyorum.”



ŞİMŞEK: FARKLI ADLARLA ORTAYA ÇIKACAK KURULUŞLARI ARTTIRMANIN BİR FAYDASI YOK. YÜREĞİ YETEN DE GELİR SEÇİM ZAMANI SAYIN BAŞKANIN KARŞISINA ADAY OLUR MÜCADELEYİ BURADA VERİR. ETİK OLAN BUDUR

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Geçtiğimiz ay sayın Başkanımla bir kısım İl Başkanımızla Arıcılar Birliğinde toplantı yaptık. Orada problemlerin bir kısmını dinledik. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Bir problem varsa bunun konuşularak müdahaleler yapılarak çözülmesidir. Aslında gönlümüz bugün arıcılar birliğinin ve arıcıların farklı sorunlarını konuşmak isterdik. Yani bir plakaya takılıp kalmazdık ama maalesef ki bir plaka gündem oldu. Aslında konuşulacak çok daha önemli sorunlar var. Gezginci arıcılarımızın gittikleri yerlerdeki tarım ilaçları var. Pamukta, narenciyede, ayçiçeğinde ve mısırda ciddi ilaçlamalar var. Arıcılara ve arılara çok büyük zararlar veriyor. Yine markalaşma ile ilgili ciddi sorunlar var. Bunları konuşmamız lazım. Bizim arıcılarımız da zor şartlarda mücadele ediyor. Arıcı bir aileden geliyorum. Sizin milletvekili bir kardeşinizim bugün itibari ile. Sayın Emrullah İşler Bakanımın öncülüğünde Tarım Bakanı ile inşaallah gerekli görüşmeleri yapıp, yani 8 milyon arı 15 yılda 8 milyon plaka verilmiş işte 80’e bölseniz çıkacak rakam ortada. Her arıcılar birliğinden 3-4 tane personel var. Bunları maaşlarını bile karşılaması mümkün değil. Yolsuzluk yapan varsa devlet üzerine gitsin ve yolsuzluk yapanı görevden alsın. Arıcılar birliği iç çekişmelerin yeri değil. Arıcılar birliğinde birlik sayısını veya farklı adlarla ortaya çıkacak kuruluşları arttırmanın bir faydası yok. Mevcuda sahip çıkmamız lazım. Yüreği yeten de gelir seçim zamanı sayın başkanın karşısına aday olur mücadeleyi burada verir. Etik olan budur.”



TÜRKOĞLU: PROBLEMİNİZ PROBLEMİMİZDİR

AK Parti MKYK Üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu: “Arıcılarımızın genel problemlerini biliyoruz. Ben çeşitli defalar merkez birliği ile illerdeki arkadaşlarla zaman zaman bir araya geldik. Bakanlığımızda Bakan bey dahil bakan yardımcımız konuları dile getirdik. Konuya yabancı değiller Ama Sayın Emrullah İşler Bakanımın da ifade ettiği gibi mutlaka bu konuları özel başlık altında Bakanımızla hep birlikte gidip yani bir çözüm yolu aramamız gerekiyor. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Zaman kısa oluyor. Kısa sürede çok şey ifade etmemiz gerekiyor. Çok şey ifade edemiyoruz. Zaman sıkıntısından dolayı. Biz şunu biliyoruz Türkiye’nin bal üretimini daha da çoğaltmak. Bal üretiminde Türkiye’mizi dünya birincisi yapmak. Monofloral ballar bakımından da çeşitlilik açısından Türkiye’nin emsali yok başka ülkelerde. Dolayısıyla biz elimizdeki hazineyi inciyi en iyi şekilde işlemek anlatmak, anlamak, gereğini yapmakla mükellefiz. Biz milletvekili arkadaşlarınız olarak elimizden geleni yapacağız. TBMM de yapılması gereken Sözleşmeli arıcılık konusunda yolun açılması için mutlaka bir yasal çalışmaya ihtiyaç var. Bunun da ayrıca takipçisi oluruz. Bundan sonraki bakanlık ayağında bakanlığa heyet giderken biz de iştirak ederiz. Sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Zaman zaman bazen maksat hasıl olmayabilir ama bu demek değildir ki işler düzelmez. Her şey düzelir. Doğru anlatmakla düzelir. Zaman ayırmakla düzelir. Takiple düzelir. Biz de bunları yapacağız inşaallah. Sizler iyi ki varsınız. Gerçekten çok doğru zeminde yaptığınız iş, ürettiğiniz bal aynı zamanda bir şifa kaynağı. Probleminiz problemimizdir. Biz de elimizden geldiğince düzeltme yolunda inşaallah gayretimiz olacaktır.”



