ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı.
Konuşmasının bu bölümünde masada bulunan ayranlardan birini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bu milletin milli içkisi ayrandır) dedim. Günlerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar, evet bizim milli içkimiz ayrandır." diyerek, getirilen ayranı içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
Muhabir: İlkay Gude
Bizim milli içkimiz ayrandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Bizim milli içkimiz ayrandır" sözleriyle açtığı ayranı içti.
23 Aralık 2016 Cuma 21:50
ANKARA