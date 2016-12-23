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Bizim milli içkimiz ayrandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Bizim milli içkimiz ayrandır" sözleriyle açtığı ayranı içti.

Bizim milli içkimiz ayrandır

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı.

Konuşmasının bu bölümünde masada bulunan ayranlardan birini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bu milletin milli içkisi ayrandır) dedim. Günlerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar, evet bizim milli içkimiz ayrandır." diyerek, getirilen ayranı içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Muhabir: İlkay Gude

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