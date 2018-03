Blockchain yerli yazılımcıların gündeminde 2017 yılının sonunda tarihi bir rekor kıran “bitcoin" borsaları, Blockchain teknolojisinin popülaritesinin artmasına neden oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri yerli ERP üreticileri olarak yakından takip ettiklerini belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, halihazırda CPM ERP yazılımlarında kullanılan “mirror” yani ayna adı verilen alanın bütün verileri tuttuğunu ve Blokchain teknolojisinde olduğu gibi silinmediğini belirtti.

Yakın gelecekte birçok kurum ve kuruluşun Blockchain ile birlikte dönüşerek dijitalleşeceği tüm ülkelerin teknoloji gündeminde. Yerli ERP üreticilerinin yakından takip ettiği Blockchain sayesinde gelecekte firmaların finansal hareketleri için bankalara ihtiyaç duymayacağını belirten Recep Palamut, bu işlemlerin Blockchain teknolojisi ile entegre çalışacak ERP sistemleri üzerinden gerçekleştirilebileceğini söylüyor. CPM Yazılım’ın ürettiği ERP programlarının alt yapısının Blockchain entegrasyonuna uygun olduğunu aktaran Palamut; “Bundan yıllar önce QR kod olarak tanımlanan sistem bir teknoloji devrimiydi. Şu an ise Blockchain bu teknolojinin yerini aldı. Biz yerli bir ERP firması olarak bu teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Çeyrek asır önce üretilen ürünlerimizi her geçen yıl yeni teknolojilerle geliştiriyoruz. Buradaki en önemli husus bizim seneler önce ortaya koyduğumuz ürünlerin bugün Blockchain gibi devrin en yeni teknolojilerine altyapısal olarak uyumluluğudur. Bu sayede ERP sistemimizi kullanan müşterilerimiz bu alt yapı ie birlikte günümüzün teknolojisiyle uyumlu olarak çalışabiliyor” dedi.



Türkiye yerli yazılımın gücüyle Blockchain teknolojisinde söz sahibi bir ülke olabilir

CPM ERP’nin Blockchain teknolojisine uygun olduğunu vurgulayan Palamut; “Günümüzde popüler olan kripto para birimleri 7’den 70’e herkesin algısını değiştirdi. Fakat biz bunun sadece yeni bir başlangıç olduğu düşüncesindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün çok daha farklı detaylarıyla karşılaşacağız. Blockchain’in perakendeden otomotive, sağlıktan eğitime ve kamuda kullanılan ERP sistemlerine getireceği bu dönüşüm kurumların şeffaf ve hızlı ilerlemesine olanak sağlayacak. Bu konudaki hızlı entegrasyon ve yerli yazılımcıların gücü, Türkiye’yi Blockchain teknolojisinde söz sahibi bir ülke konuma getirebilir” dedi.



Blockchain, verilerin bozulmadığı her satırı kriptografiyle güvence altına alan, açık ve dağınık bir sistem olarak tabir ediliyor. CPM ERP’nin de bu mantıkla hizmet verdiğinin altını önemle çizen Palamut; “Bugün bizim sistemlerimizde mirror yani ayna dediğimiz bir alan bulunuyor. Bütün veriler orada tutuluyor ve Blockchain teknolojisinde olduğu gibi oradan kesinlikle silinmiyor. Bu verileri güvenle saklama metodumuz bizim yıllar öncesinde hayata geçirdiğimiz bir konu. Öngörüleri kuvvetli ve alanında deneyimli çalışanlarımızla her geçen gün yeni teknolojileri sistemlerimize entegre ediyoruz ve müşterilerimizi son teknoloji ile buluşturuyoruz” dedi.