Böcek ilaçlı yumurtalardan 17 ülke etkilendi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri 15 üye ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'un aldığını açıkladı.

Avrupa'yı sarsan yasaklı fipronil maddesini içeren yumurtalarla ilgili skandal büyüyor. Öncelikle Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan ancak daha sonra diğer üye devletlere yayılan skandalın, sanıldığından daha fazla ülkeyi etkilediği ortaya çıktı.

AB Komisyonunun Tarım ve Ticaret Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın toplantısında sorulması üzerine, Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da fipronil kullanılan çiftliklerin faaliyetlerinin engellendiğini söyledi.

Sözcü Rosario, bu ülkelerin yanı sıra Avusturya, Danimarka, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya; AB üyesi olmayan İsviçre ile Avrupa dışından da Hong Kong'da böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünlerden etkilendiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, yumurta skandalından "gerekli dersleri çıkarmak için" 26 Eylül'de bakanlar düzeyinde toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Geçen hafta ortaya çıkan krizde, Almanya, Belçika ve Hollanda, birbirlerini "geç haber vermekle" suçlarken, dün Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Skandalın merkezindeki fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.