Bodrum'un saklı güzelliği yeni sezona hazır

Bodrum yarımadasının sakin bir vadisinde, saklı masmavi denizinin, kekik ve çam ağaçlarıyla yemyeşil bir ormanının içerisinde büyük bir uyum içinde yer alan Amanruya Bodrum, sezonu yeni ve ayrıcalıklı deneyimleri ile açtı. Bulunduğu her destinasyonun doğasını adeta bir fotoğraf çerçevesi gibi özenle ortaya çıkartan Aman konseptinin Türkiye’deki ilk üyesi Amanruya Bodrum, yüksek standartta bir tatil anlayışı yansıtıyor. Bölgenin geleneksel mimarisinden ilham alan Amanruya, 36 bağımsız çağdaş taş villasının her birinde bulunan kendine has bahçesi, ısıtmalı yüzme havuzları, Türk işi hamamları ve kendine özgü mutfak kültürü ile kendine özgü bir tatil deneyimi sunmaya devam ediyor. 60 dönümlük muhteşem bir arazide konumlanan otelin doğanın kaynağından sonsuz maviye açılan 50 metrelik havuzunun yanı sıra odaların toplamı 500 m² oturumları da konfor alanını üst seviyelere taşıyor.

Amanruya’da yeni lezzet, sağlık ve sanat şölenleri…

Amanruya, taze hazırlanmış Japon esintili yemekler sunacak Sushi by Amanruya adlı restoranın gelişini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Amanruya’nın konukları, sıcak crispy tempura, temaki suşi, sashimi ve çeşitli havyar seçenekleri gibi yemekleri tadıp Suşi barında kapalı oturma veya gür yeşillikleriyle çevrili açık hava mekanında yemek yeme seçeneklerine sahip olacaklar. Mayıs ayının sonunda açılacak Sushi by Amanruya’yı uzak doğu mutfağı hayranları şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.

Amanruya Executive Şefi Cihan Beyit yönetiminde bu sezon menüler zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Yemekler tat eşleşmeleri, sunumlar, dünya ve ülke yeme içme trendlerini yakalama anlamında yöresel unsurları da kullanarak farklı bir boyuta taşındı ve geliştirildi. Şef’in imzasını taşıyan bu sezonun lezzet dünyasına damga vuracak tatlar arasında; “Urfa yöresinden Semsek, ıstakoz ile doldurularak servis edilirken, burrata tekilalı karadut sosu ile damaklarda şaşkınlık yaratıyor. Kaymak ve zerdeçallı karpuz salatası ise kubik sunumu ile tabakta satranç tahtası görünümü oluşturuyor. Bunun gibi pek çok ince düşünülmüş detay menüleri daha da çekici hale getiriyor.

Haziran ayı ortası itibariyle akşam yemekleri için açık olacak seçkin “Beach Club’ı ise konuklarının yetenekli miksolojistlerinden teatral gösterilerinin keyfini çıkarabilecekleri yeni bir bara ev sahipliği yaparken, “Poolside Bar”’ın tasarımının yenilenmesi ile birlikte yemek sonrası dinlenmek için mükemmel bir birliktelik oluşturuyor. Bu yaz için Beach Club ve iskele genişletildi ve gündüzleri beach de servis edilecek menüler ve sunumlar da yenilendi. Beach Club’ın yenilenen imza menüsünde; Somon gravlax’dan taze mozarellaya, kıtır pide seçeneklerinden burgerlere, sunumları zenginleştirilmiş kebaplara kadar misafirlere zengin alternatifler sunulacak.

Amanruya Şeflerinin özenle hazırladığı ve tutkunlarının müdavimi olduğu “Barbekü Akşamı” haftada bir gün Pazar günleri yapılmaya devam ediyor. Amanruya Bodrum restoranlarının öğle, akşam yemek ve etkinlikleri özel rezervasyon ile lezzet ve doğa aşıklarına da açık.

Konaklamaları boyunca sağlıklı bir rutine devam etmek isteyen misafirleri için, tesisin yoga ve pilates stüdyosu sezon boyunca her konuğun spor eğitimi programını desteklemek için hazır bulunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Anti Gravity Yoga ve Reformer pilates de bu sezon ekleniyor. Tenis, bisiklet ve su sporları da her zaman olduğu gibi tutkunlarını bekliyor.

Doğaya duyduğu saygı ile kendine özgü bir konsept geliştiren Amanruya, misafirlerine sanatla iç içe bir tatil fırsatı da sunmaya devam ediyor. Otelin içinde yer alan Resident ressam ile özel resim dersleri verilmeye devam ediyor. Tercih eden konuklar haftanın her günü derslere katılıp sanatsal bir yolculuğa çıkabiliyorlar.

Amanruya farkıyla bölge keşfi…

Misafirler, her zaman Amanruya’nın ahşap motor yatı ile de yeni güzergâhlar keşfedip doğal dünya ile yeniden bağlantı kurabilirler. Körfezdeki geziler için ise özel iki durak yer alıyor. Biri küçük tavşanlarının büyük nüfusuyla tanınan Küçük Tavşan Adası ve adını kendine özgü kayaların renginden alan Kızıl Mercan Adası.

AMAN HAKKINDA

Aman, 1998 yılında zarif bir özel konutun mütevaziliği, sıcak konukseverliği ve samimiyetini vizyon alarak kuruldu. İlk olarak Tayland Puket’te açılan Amanpuri ile başlayan konsept su anda 33 destinasyon, 20 ülke ile yolculuğuna devam ediyor. Bir sonraki New York da açılacak şekilde, 9 farklı proje daha açıklandı. Aman bu konseptiyle misafirlerini günlük yaşamlarından uzaklaştıran, uyumlu bir şekilde tasarlanmış ortamlar aracılığıyla zihin, beden ve ruh üzerindeki dönüştürücü etkisiyle biliniyor. 12 konsept ayriyeten özel markalı rezidanslar sunmaktadır; sıradan lüks kavramlarının ötesine gecen kutsal alanlar olan, seçkin bir azınlığın Aman yaşam tarzını kalıcı bir gerçeklik haline getirmesine izin veriyor.

Aman, 2020’de markanın felsefesinin temel taşı olan inovasyonla Sanskritçede “ruh” anlamına gelen Janu adlı yeni bir otel markasına merhaba dedi. Janu, deneyimin merkezinde insan etkileşimi, eğlenceli ifade ve sosyal sağlığın yer aldığı konukseverliğe benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Janu başa ve kalbe denge getirmeyi ve ruhu yeniden alevlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki zaman çerçevesinde üç Janu oteli yapım aşamasındadır: Tokyo (2023), Karadağ ve Suudi Arabistan’da ve son olarak AIU’da, Janu Montenegro, konukların Janu’nun ruhunu tamamen benimsemelerine olanak tanıyan hizmet verilen Rezidans konseptini birleştiren ilk otel olacak.