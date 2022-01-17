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Borsada oynanmaz kitabını yazdı en çok satan oldu

Türkiye’nin yatırım alanındaki önde gelen danışmanlarından Murat Sağman, herkesin anlayabileceği bir yatırım başucu kitabı olarak tanımlanabilecek ilk kitabında borsada yatırım yapmak isteyenlere anlaşılır bir yol haritası çizerken yatırım yapmanın temel prensiplerini kendi geçmiş deneyimlerinden de yola çıkarak hikâye akıcılığında aktarıyor.

Borsada oynanmaz kitabını yazdı en çok satan oldu

Mali piyasalardaki engin deneyimi ve değişken verileri yatırımcılar için anlaşılır kılması ile tanınan, ekonominin kâhini olarak da anılan Murat Sağman’ın ilk kitabı “Borsada Oynanmaz,” bir ay içerisinde ulaştığı 5. Baskı ile önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin yatırım alanındaki önde gelen danışmanlarından Murat Sağman, herkesin anlayabileceği bir yatırım başucu kitabı olarak tanımlanabilecek ilk kitabında borsada yatırım yapmak isteyenlere anlaşılır bir yol haritası çizerken yatırım yapmanın temel prensiplerini kendi geçmiş deneyimlerinden de yola çıkarak hikâye akıcılığında aktarıyor. Kitabı bir yatırım becerileri geliştirme fırsatı ve finansa bakış açınızı ve farkındalığınızı sorgulamanızı sağlayacak bir başucu kitabı olarak da değerlendirmek mümkün.

“Kitaptaki en önemli amacım borsanın bir oyun alanı değil yatırım aracı olduğunun altını çizmek.”

Ülkemizde “borsada oynamak” olarak ifade edilen kısa vadeli, korku veya yüksek heyecanla verilen, veriye dayanmayan kararların aslında yatırımcılık olmadığını ifade eden yazar, borsanın temel prensiplerini ve yatırım sepeti oluşturmanın inceliklerini aktarırken aynı zamanda “Kârlı Yatırım”ın da formülünü okura anlaşılır bir dille sunuyor.

Yazar Hakkında:

Murat Sağman, Galatasaray Lisesinden sonra Sorbonne Üniversitesinde Ekonomi ve Finans bölümlerini bitirdi. Yine aynı üniversitede Banka ve Finans üzerine master yaptı. ABD’de, Fransa’da ve Türkiye’de çeşitli finans kurumlarında ve bankalarda yöneticilik görevlerinde bulundu.

Kurucularından olduğu bir portföy şirketinin genel müdürlüğünü yaptı ve şirket daha sonra yabancı bir portföy şirketine satıldı. Sağman, finansal danışmanlık ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Sagam Strateji Danışmanlık’ın kurucusudur. Bir Finansal Okuryazarlık gönüllüsü olarak FODER yönetim kurulu üyesidir. Borsada Oynanmaz, yazarın ilk eseridir.

Hümanist Kitap Hakkında:

İş dünyasına yönelik kaliteli içerikler üretmek mottosuyla 2008 yılında kurulan Hümanist Ajans A.Ş., Hümanist Kitap markasıyla iş dünyası, yaşam ve kişisel gelişim eserleri üreten bir yayınevi olmanın yanında 2020 yılında Kadıköy Kozyatağı’nda açtığı kitabevi ve kafede okurlarına keyifli bir ortam da sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ünlü EkonomistFinansal DanışmanMurat Sağman’ın KalemindenÇok Satan KitapBorsada Oynanmaz
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