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Bosch'ta bir ilk
İlk kadın üye
Bosch'ta bir ilk
İlk kadın üye
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Bosch'ta bir ilk

Dünya devi Bosch Grubu'nda 134 yıl sonra Yönetim Kurulu’na bir kadın atandı. İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Filiz Albrecht yönetim kuruluna alındı. Böylelikle, Bosch tarihinde ilk defa yönetim kurulunda bir kadın üye olacak.

Bosch'ta bir ilk

31 Aralık 2020 itibarıyla emekliye ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Christoph Kübel’in yerine, İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Filiz Albrecht geçecek. Böylelikle, Bosch tarihinde ilk defa yönetim kurulunda bir kadın üye olacak.

48 yaşındaki Albrecht aynı zamanda, Endüstriyel İlişkiler Direktörü olarak atanırken, üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere insan kaynakları, sosyal yardım, iş güvenliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik, yasal hizmetler, uyumluluk, bilgi güvenliği ve veri gizliliği konularından sorumlu olacak.

Stuttgart, Almanya – Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden olan ve dünya çapında 400 bin çalışanı bulunan Bosch Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda 31 Aralık 2020 itibarıyla önemli değişiklikler yaşanacak. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Christoph Kübel emekliye ayrılırken, yerine Kurumsal İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Filiz Albrecht geçecek. Albrecht aynı zamanda, 1 Ocak 2021 itibarıyla Endüstriyel İlişkiler Direktörü olarak da görev yapacak.

Filiz Albrecht kimdir?

1971 Almanya doğumlu Filiz Albrecht, Almanya’da Westfälische Hochschule Üniversitesi’nde İşletme Hukuku eğitimi gördükten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pfeiffer Üniversitesi'nde MBA’ini tamamladı. Albrecht profesyonel kariyerine otomotiv tedarik endüstrisinde Hukuk Müşaviri olarak başladı. Farklı şirketlerdeki üst düzey deneyiminin ardından Mann + Hummel şirketinde yönetim kurulu üyesi ve endüstriyel ilişkiler direktörü olarak görev yapan Filiz Albrecht, Bosch Grubu’na 2017 yılında katıldı. 48 yaşındaki Albrecht, halen İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak olarak görev yapıyor.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, şirketin 134 yıllık tarihçesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ilk kadın olan Filiz Albrecht’i kutlarken, yılsonu itibarıyla emekli olacağı açıklanan Christoph Kübel’e, başarılı hizmetleri için teşekkür etti.

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