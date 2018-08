Boyalık Otel’den eğitime destek Her yaz Çeşme’de düzenlenen Geleneksel Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Yaz Yemeği, bu yıl Çeşme Boyalık Beach Otel ev sahipliği ve sponsorluğunda gerçekleşti. Gecenin sonunda Viltur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Özkardeş adına Boyalık Otel Genel Müdürü Orhan Belge’ye teşekkür plaketi verildi.



Çeşme Boyalık Beach Otel'de Blue Note Orkestrası eşliğinde "Eğitime Destek Gelecek Umut" sloganıyla düzenlenen Geleneksel Yaz Yemeği'ne eğitime destek veren birçok davetli katıldı. Kurulduğu 1995 yılından bu yana çağdaş, bilimsel, düşünen, sorgulayan nesillerin yetişmesine katkıda bulunan ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonuyla çalışan EÇEV’i ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Çeşme Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Bugün burada çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim merkezleriyle kişisel gelişim, yurtlarıyla barınma, burslarıyla da sosyal destek imkânı oluşturarak her yıl binlerce öğrencinin hayatına dokunan EÇEV’i misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Çeşme Boyalık Beach Otel olarak eğitime ve geleceğin teminatı olan çocuklarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Çok çalışacağız, güçlüyüz ve yorulmaya hakkımız yok”



Eğitimde fırsat eşitsizliği ile mücadele etmeyi ortak payda yaptıklarını belirten EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, "Vakfımızın 23 yıl önce kurulduğu koşullar bugün de geçerliliğini koruyor. Gelecek için her zaman umutlu olmalıyız çünkü paydamız çocuklar. Çocuğun olduğu her yerde her zaman umut davardır. Çok çalışacağız, güçlüyüz ve yorulmaya hakkımız yok" diye konuştu.



Gecenin sonunda, EÇEV Geleneksel Yaz Yemeği’ne ev sahipliği dolayısıyla Viltur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Özkardeş adına Boyalık Otel Genel Müdürü Orhan Belge’ye teşekkür plaketi verildi.