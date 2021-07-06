Bozdağ, Zincirkıran’dan görevi devraldı

Genel Kurul’da yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimleri de yapıldı. Seçime Hüseyin Bozdağ’ın yanısıra mevcut başkan Sedat Zincirkıran’ın da yer aldığı tek liste ile girildi.

YESİDEF, Türkiye’nin değişik kentlerinde kurulan yemek sanayici derneklerinin üst örgütü olarak görev yapıyor. Dernek sektördeki 5 bin firmayı temsil ediyor ve üyeleri yaklaşık 400 bin çalışana iş sağlıyor

YEDİEF Genel Başkanlığı’na seçilen Hüseyin Bozdağ, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi. Hadımköy Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği Başkanı, DEİK Türkiye Katar İş Konseyi Üyesi.

Bozdağ seçim sonrası Türkiye’nin pandemi dolayısıyla zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor dönemde sektör adına önemli çalışmalar yapan ve başarılı olan Sedat Zincirkıran’a teşekkür etti.

Bütün çabaları karşın, bütün sektörler gibi pandemi döneminde kapanmalar olduğunu ve bu durumun Federasyon’a bağlı dernekleri ve çalışmalarını da etkilediğini anlatan Bozdağ, şu görüşleri dile getirdi:

“Federasyon olarak önce kapanan derneklerimizle ilgileneceğiz. 81 il’e de dokunmak istiyoruz. Amacımız, sektörümüzü güçlü bir biçimde ayağa kaldırmaktır. Yemek sanayicileri olarak biz sadece Türkiye’yi değil dünyayı doyurmaya talibiz. Firmalarımızın yurt dışına açılmalarına da katkı sağlayacağız.’’