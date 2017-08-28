Brexit müzakerelerinin 3. turu başladı

BRÜKSEL (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 3. turu Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Heyetler arası görüşmelerin perşembe gününe kadar süreceği müzakereler öncesinde AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

Barnier, İngiltere'nin tavrını çok daha "açık" şekilde ortaya koyması gerektiğini belirterek, "Ben endişeliyim, zaman çok hızlı geçiyor. İngiltere'nin tüm ayrılma hususlarına ilişkin tutumunu çok daha açık şekilde ifade etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Artık ciddi şekilde müzakerelere başlama zamanı geldiğini" vurgulayan Barnier, ancak taraflar arasındaki belirsizlik giderildiğinde müzakerelerde yol katedilebileceğini belirtti.

Barnier, 27 AB ülkesinin Brexit konusunda hemfikir ve bir bütün olarak hareket ettiğini, İngiltere'nin tutumunun netleşmesiyle müzakereleri yoğunlaştırmaya hazır olduğunu açıkladı.

- "İngiltere teknik görüşmeler yürütmeye hazır"

İngiltere Brexit Bakanı Davis, İngiltere'nin yaklaşık 12 aydır Brexit konusunda çok yoğun çalışmalar yürüttüğünü, AB'ye İngiltere'nin tutumunu açıklayan kağıtlar sunduğunu ifade etti.

3. tur müzakerelerinin verimli geçmesini umduğunu söyleyen Davis, "İngiltere tüm ayrılma konularında teknik görüşmeler yürütmeye hazır." ifadesini kullandı.

Davis, "İngiltere ve AB'nin de çıkarına olacak bir sonuç elde etmek için tüm taraflar esnek ve yaratıcı olmalı." görüşünü paylaştı.

Brexit müzakerelerinin ilk turu haziran, ikinci turu temmuz ayında yapılmıştı. Taraflar görüşmelerde vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve Kuzey İrlanda ile olan sınır hususunu ele almıştı.

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

