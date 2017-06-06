Bu karar hukuk fakültelerinde ders olarak okutulur

Danıştay, bir süredir mali sıkıntıları ile gündeme gelen Kervansaray Yatırım Holding A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na karşı açtığı davada önemli bir karar verdi.

Danıştay Onüçüncü Daire, zorunlu pay alımı yükümlülüğü ile ilgili kararı bozdu. Karar düzeltme sonrası çıkan bu karar, şirketi 180 milyon liralık yükten kurtardı. Şirketin avukatı "Danıştay'ın vermiş olduğu bu karar, sermaye piyasaları için ders niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay Onüçüncü Daire'nin oy çokluğu ile aldığı 9 Mart tarihli karar geçen hafta taraflara tebliğ edildi. Dava dosyasına göre, anılan karara ilişkin süreç 4 yıl öncesine dayanıyor.

Sayılgan Ailesi, Kervansaray Yatırım Holding'in, SİS Sayılgan İpek Tekstil Tur. İnşaat San. ve Tic. A.Ş'yi devralınması yolu ile birleşme kararı aldı. Bu işlem için 31 Ocak 2013'te SPK'ya 'birleşme izni' için başvurdu. Kurul bu başvuruya 15 Mayıs 2013 günü olumlu yanıt verdi. Ancak bu kararla birlikte Kurul, birleşme ile birlikte, şirketin yönetim kontrolünde değişiklik olacağını, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğduğu belirtti. Bu karar 30 Mayıs günü şirkete tebliğ edildi.

BAŞVURULARA OLUMSUZ YANIT

Bu kez Kervansaray tarafı, 'Yönetim kontrolünde bir değişiklik yok; kararı yeniden değerlendirin' diye 6 Haziran günü başvurdu. Kurul bu kez 25 Haziran'da özetle "Birleşme işlemi tamamlanmadan pay alma teklifinde bulunma yükümlülüğüne ve muafiyete ilişkin değerlendirme yapılamaz" yönünde şirkete yanıt verdi. İki şirket arasında yapılan birleşme sonrası Kervansaray Yatırım Holding'in sermayesi 60 milyon TL'den 588 bin 505 bin 080 liraya çıktı. 1 Ağustos 2013'de SPK'ya bir kez daha başvuruda bulunuldu. Anılan başvuruda birleşme prosedürünün tamamlandığı bildirildi. Şirket yönetimi; 2 Eylül ve 3 Ekim 2013'te olmak üzere SPK'ya iki kez daha, 'pay alım teklifinin yeniden değerlendirilmesi için SPK'ya başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

İDARE MAHKEMESİ GERİ ÇEVİRDİ

Kurul'un 27 Ocak 2014 tarihli kararı sonrası bu kez dava yoluna gidildi. Kurul kararının iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne başvuruldu. Mahkeme, 30 Nisan 2015 günü, SPK kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesi ile Kervansaray'ın başvurusunu geri çevirdi. Karar temyiz edildi. Temyiz incelemesini Danıştay Onüçüncü Daire yaptı. Daire de yerel mahkeme kararını onadı. Kervansaray avukatları son kez karar düzeltme başvurusunda bulundu. Daire, daha önce verdiği 'onama' kararından dönerek, idare mahkemesi kararını bozdu.

'SPK KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Daire'nin kararında özetle şöyle denildi: "Şirket birleşmesinde, devir alan şirket ile devrolunan şirket aynı grup bünyesinde. Her ne kadar oransal olarak değişiklikler olsa bile, birleşen şirkete ait olan öz kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanmış. 31 Mayıs 2012'de oransal olarak kaybedilen hakimiyet 31 Haziran 2013 tarihli birleşme ile yeniden sağlandı. Bu süreç içinde şirketlerin yönetiminde bir değişiklik söz konusu olmadı. Bu yönde bir irade de ortaya konulmadı. Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadı. Dava konusu işlem hukuka uygun değil. İdare mahkemesinin kararında da hukuki isabet yok."

AV. ÖZMEN: KARAR DERS NİTELİĞİNDE

Kervansaray Yatırım Holding'in avukatı Resul Özmen karara ilişkin "Danıştay'ın vermiş olduğu bu karar, sermaye piyasaları için ders niteliğindedir. Bu karar, kangren olmuş büyük bir sorunu çözmekle kalmamış; sermaye piyasalarına ilişkin denetlemenin yanında düzenleme görevi de bulunan SPK'ya yol gösterici nitelikte örnek bir karar oldu" dedi. Av. Özmen açıklamasının devamında "Çağrı (zorunlu pay alımı) yükümlülüğü konusunda uygulamada kargaşaya sebebiyet veren önemli bir dizi teknik detay da aydınlatılmış oldu. Kurul'un yanlış bir kararının Türkiye'nin en önemli turizm şirketlerinden birini ne hale getirdiğine hep beraber şahit olduk. Maalesef Bu kararla şirketin uğradığı zarar telafi edilmiş olmuyor ancak yanlıştan bu aşamada dönülmüş olması da grup için oldukça önemli. Hatalı SPK kararı ile şirketin uğradığı zararları salt rakamlarla ortaya koymak olanaksız. Yıkım derecesinde büyük maddi zararın yanında yarattığı manevi tahribat bu karar ile son bulmayacak ancak şirketin yeniden yükselişi için ilk ve en önemli adımı olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bir dönem Türkiye'nin sayısı tekstil üreticilerinden biri olan Sayılgan Ailesi'ne ait Kervansaray bir süredir mali sıkıntıları ile gündemdeydi. Tekstil firmaları iflas erteleme ve üretim durdurma kararları ile gündeme gelirken, Kervansaray'ın da bazı otelleri için icradan satış kararları alınmıştı.