Bu residencede yaşayan ardıç ağaçları ile camın dansını izleyecek

Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi Şişecam’ın düzcam ürünleri, İzmir Çeşme’de bulunan Folkart Ardıç Residence projesinde tercih edildi. Sitedeki ardıç ağaçlarının korunması fikriyle bina formunun şekillendiği projede Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 62/44 ürünü kullanıldı.

Düzcam alanında birçok ilke imza atan, Türkiye’de ve bölgede düzcam sanayisinin gelişmesine öncülük eden Şişecam’ın, yenilikçi ürünleriyle hayat bulan referans projelerinden biri de Dilekci Mimarlık / DDA tarafından tasarlanan Folkart Ardıç Residence oldu. Projede talep edilen yüksek ışık geçirgenliği, ısı yalıtımı ve güneş kontrolü tek bir kaplama yardımıyla “Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 62/44” ürünü ile sağlandı.

Folkart Ardıç Residence, Çeşme Paşalimanı bölgesinde yer alıyor. Tasarımın genel kurgusu, yapılaşma alanı ortasında kalan ardıç ağaçları korunarak etrafında yapılaşma prensibiyle oluşturuluyor. Ardıç ağaçları, aynı zamanda yapıyı kütlesel olarak parçalayarak formu belirliyor. Silüette deniz üzerindeki yapının kütle etkisinin parçalanması, yapının olduğundan daha küçük algılanmasına da imkân tanıyor.

Eğrisel parapet hareketleri katlar arasındaki görsel ilişkiyi kesen bir geometriyle tasarlanmış olup akışkan geometriye sahip parapet hareketleri, arsanın bulunduğu topoğrafya morfolojisiyle bir dil sürekliliği yakalamaya çalışıyor.

Şişecam Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasından yer alan Şişecam, dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de üretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Şişecam, 86 yıllık deneyimi, 22 Bin çalışanı, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir şirket olarak, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.