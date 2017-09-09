Bu yıl dijital oyunlara 774 milyon dolar harcayacağız

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Küresel oyun, spor ve mobil pazarları araştırma şirketi Newzoo'nun raporuna göre, Türkiye'de dijital oyun oynayan 30,8 milyon kullanıcının, bu oyunlar için yıl sonuna kadar toplam 773,9 milyon dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Hollanda merkezli araştırma şirketi Newzoo'nun verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 30,8 milyon kullanıcı, aktif olarak bilgisayar, konsol, akıllı telefon ve tabletleri üzerinden dijital oyun oynuyor. Rapora göre, Türk kullanıcıların bu yılın sonuna kadar 773,9 milyon doları oyunlar için harcayacağı ve bunun da ülkeyi dünya oyun pazarı sıralamasında 18. sıraya yerleştireceği değerlendiriliyor.

Profillerine göre yapılan değerlendirmede ise ayda en az bir kez oyun oynayan kullanıcıların yüzde 44'ünün kadın olduğu anlaşılıyor. Hem kadınlar hem de erkeklerde mobil oyunların en çok oynandığı yaş aralığı ise 21-35.



- Dünya bilgisayar oyun pazarı büyüyor

AA muhabirine, raporun sonuçlarını değerlendiren Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, aynı şirketin araştırmasına göre Çin'de 565 milyon, ABD'de 160 milyon, Rusya'da 71 milyon, Almanya'da 37,2 milyon, Fransa'da 31,6 milyon kişinin dijital oyun oynadığını kaydetti.

Yaklaşık 7,5 milyarlık dünya nüfusunun 2,1 milyarının oyun oynadığına işaret eden Çiftçi, buna bağlı olarak dünya bilgisayar oyun pazarının da her geçen gün büyüdüğünün altını çizerek, "Dünya bilgisayar oyun pazarının ekonomik büyüklüğü 2017 yılı sonuna kadar 108 milyar 900 milyon dolar olacak." dedi.



- Oyun süresinde 3'üncü, pazar büyüklüğünde 18'inci

Çiftçi, Türkiye'nin toplam oyun oynama süresi bakımından dünya sıralamasında ilk 3'te olmasına rağmen pazar büyüklüğünde 18'inci sırada yer almasında ise ülkenin genç nüfusunun etkili olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de genç nüfusun çoğunlukta olması nedeniyle internet ile büyüyen genç sayısı diğer ülkelere göre daha fazla ama oyuncuların çoğu klasik, ücret ödemeden oynamayı seviyor." diyen Çiftçi, ailelerin çocuklarını ücretsiz oyunlara yönlendirdiğini ve internetten kredi kartı kullanımı konusunda da çekinceleri olduğunu ifade etti.

Ebeveynlerin büyük bölümünün hiç sanal oyun oynamamış kişiler olduğunu dile getiren Çiftçi, "Ayrıca sanal oyun oynayan çocukların önemli bir kısmı da dar gelirli ailelere mensup. Avrupa ülkelerine göre milli gelirin düşük olması, oyun harcamalarına da yansıyor." ifadesini kullandı.



- "Genişbant internet erişimi etkili oldu"

Abdullah Çiftçi, Türkiye'de 2012 yılında yaklaşık 450 milyon dolar olan pazar büyüklüğünün, bu yıl yaklaşık 774 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Sanal oyunlara yapılan harcamaların hızla arttığını ifade eden Çiftçi, bunda Türkiye'nin 1 Nisan 2016'dan itibaren mobil oyunlar için gerekli olan genişbant internet erişimine geçmesinin de etkili olduğunu bildirdi. Çiftçi, genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin sayısının, 2017 Nisan itibarıyla yüzde 78,3'e ulaştığını da sözlerine ekledi.



