Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliriz

Yılmaz Parlar yazıyor..

KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin tamamının Türkiye’yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirterek, “Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye’yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye’yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler.” dedi.

Online olarak katıldığı zirvede Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov “Güney Gaz Koridoru Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji güvenliği ve stratejik rolünü güçlendiriyor. Ortak projeler her iki ülkenin dünya için önemini enerji merkezine çeviriyor, Avrasya enerji haritasında imzalarını temsil ediyor. Güney doğalgaz koridorunun ileride batı Balkanlar da dahil olmakla Avrupa ülkelerine doğru genişletme perspektifiyle enerji işbirliğimiz sürecek.”ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş’in Türkiye’nin 2023 Kalkınma Planı dâhilinde devletin enerji sektörünün gelişimine yönelik yaptığı çalışmalara bakıldığında çok yol alındığını dile getiren açılış konuşmasıyla başlayan, Turkuvaz Medya Merkezinde 7 Haziran 2021 pazartesi günü gerçekleşen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesinde; KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı konuşma yaptılar. Paneller; Okan Müderrisoğlu Özlem Doğaner Moderatörlüğünde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmacıydı.

Gelecek Nerede konulu panelin Moderatörü, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu. Konuşmacıları, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Batu Aksoy, Akfen Holding CEO & Başkan Vekili Selim Akın, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan,

Karbon Nötr Gelecek konulu panelin Moderatörü, Kearney Ülke Direktörü Onur Okutur. Konuşmacıları, Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata , Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Zorlu Enerji Group CEO İbrahim Sinan Ak , Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem , BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Enerjisa CEO Murat Pınar

Pandemi Sonrası Madencilik konulu panelin Moderatörü, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Önal Konuşmacıları, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Madenciler Derneği 2.Başkanı ve Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz , TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer , TOBB Türkiye Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan idi.