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Büyük heyecan! Gözyaşlarını tutamadı!

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için kura çekilişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Büyük heyecan! Gözyaşlarını tutamadı!
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Bilgisayar kurasını heyecanla izleyenler, adlarını ekranda görünce sevinç gözyaşlarını tutamadı. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. İşte o heyecan dolu anlar...

30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, geçtiğimiz hafta sona ermişti.

Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu.

Bugün Bakanlık Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen atama kura çekilişi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Atama ekranında adını gören öğretmen adayları ve yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. 

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıSözleşmeli öğretmenlik
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