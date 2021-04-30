Çalışanların mutluluğu önemli dedi en iyi işveren seçildi

E-ticaret sektöründe 21. yaşını geride bırakan sahibinden.com; iş dünyasının en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work® Enstitüsü’nün hazırladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021 araştırmasında bir kez daha Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer aldı. İnsanları hayalleri ile buluşturarak mutluluk yaratmak için tutkuyla tüm Türkiye için çalışan sahibinden.com; uzman insan kaynağı, sürekli teknoloji yatırımları ve geliştirdiği ar-ge uygulamaları sayesinde, yüksek çalışan mutluluğu ile “500-1000 Çalışan Sayısı” kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında toplamda 6. kez yer aldı.

İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, “Great Place to Work® Enstitüsü kurumlardaki çalışan mutluluğunu güvene dayalı bir işyeri kültürü geliştirilmesi ile temellendiren bir kuruluş. Biz de, şirketimizdeki sürdürülebilir başarının en önemli sırrının çalışanlarımızın mutluluğu, kurumumuza güvenmesi, işini huzurlu bir ortamda keyifle yapması gerektiği olduğuna inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda uygulamalarımızı tasarlarken çalışanlarımızın deneyimine ve motivasyonlarına etki eden teknolojik ve toplumsal gelişmeleri takip ediyor, yeni uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle salgın önlemleri nedeniyle 2020 yılının Mart ayından itibaren uzaktan çalışamaya geçtiğimiz ve ‘dijital yakınlık’ kavramını deneyimlediğimiz bir yılda listede olmak ayrıca gurur verici. Bu noktadan bakıldığında, ödül çalışanlarımızın beklenmedik değişimler karşısındaki uyum becerisinin ve işlerindeki sınır tanımayan yetkinliklerinin de somut bir göstergesi oldu. Great Place to Work’te 6. kez Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer almanın gururunu ve mutluluğunu harika çalışanlarımızla birlikte yaşıyoruz” dedi.

sahibinden.com hakkında

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Haziran 2020’de ayda 62,7 milyon kullanıcının 509,6 milyon kez ziyaret ederek, 15,2 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 800’e yakın çalışanı, 5 milyondan fazla aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.