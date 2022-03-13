Çalışanların yarısı kadın olacak

Elektronik perakendeciliği sektöründe kadın istihdam eşitsizliğini gidermek isteyen MediaMarkt Türkiye, “Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi” projesiyle Satış Takım Lideri oranını yüzde 20’den 29’a, Müşteri Deneyimi Yöneticisi oranını ise 13’ten 33’e yükseltti. Bu yıl kadın çalışan oranını yüzde 40 olarak hedefleyen şirket 4 yıl sonra kadın – erkek çalışan oranını eşitleyecek.

İstihdamda erkek oranının yüksek olduğu sektörlerin arasında elektronik perakendeciliği geliyor. Bu gerçeği değiştirmek için yola çıkan Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi MediaMarkt hem mağazalarında hem de Genel Müdürlüğünde kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor, kadın çalışanların kariyer basamaklarını özgürce çıkmaları için projeler hayata geçiriyor.

“Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi” vizyonu ile kadın istihdamında eşitlik ve kadının iş hayatına katılımında farkındalığı sağlamak için çalışan MediaMarkt Türkiye; önce yöneticiler için farkındalık eğitimleri düzenledi, ardından kadın çalışanlar için atölye çalışmaları ve kadın yönetici adayları için de mentorluk programı gerçekleştirdi.

Bu girişimlerle kadın çalışan ve yönetici sayısını artıran MediaMarkt Türkiye, bu çalışmaların ardından mağaza çalışanlarını odağına aldığı farklı projeler başlattı. Öncelikle kadın çalışanların kariyerlerinde ne gibi zorluklar yaşadığını öğrenme hedefiyle MediaMarkt Türkiye bünyesinde 9 farklı şehirden farklı kademelerdeki mağaza çalışanlarıyla odak grup kuruldu. Buradan çıkan bulgularla da “Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi” projesi başlatıldı. Projeyle kadınlar için tercih edilen bir iş yeri olmak, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek ve çeşitliliği bir kültüre dönüştürmek hedeflendi.

Farklı departmanlarda kadın istihdamı arttı

Bugün 13 ülkede bulunan MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında kadın çalışan oranına sahip en yüksek ülke Türkiye. Kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde MediaMarkt Türkiye’de Satış Takım Lideri oranı yüzde 20’den 29’a, Müşteri Deneyimi Yöneticisi oranı ise 13’ten 33’e yükseldi. Satış departmanlarındaki işe alımlarda ise oran yüzde 29’dan 36’ya çıktı.

“Bu yıl kadın çalışan hedefimiz yüzde 40”

Kadın istihdamına yönelik hedefleriyle ilgili bilgi veren MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk şunları söyledi “Bu yıl kadın çalışan sayısında hedefimiz yüzde 40. Kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz ve dahası önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız hem Genel Müdürlüğümüzü kapsıyor hem de ülke genelinde tüm mağazalarımızı. Örneğin yeni açılan mağazalarımızda en az yüzde 40 kadın çalışan gibi hedeflerimiz bulunuyor.”