Çanakkale'de meslek edindirme kursu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 2006 yılından bu yana "Tarihe Saygı Projesi"ni yürüten Opet, 2018'in "Troia Yılı" ilan edilmesinin ardından antik kent girişindeki Tevfikiye köyünde başlattığı yenileme çalışmalarına ek olarak halka yönelik meslek edindirme kursu düzenledi.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "Temiz Tuvalet ve Hijyen Eğitimi, Girişimcilik, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği ve İngilizce" konulu kurslar açıldı.

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasemin Şenol’un katılımıyla gerçekleşen açılış töreninin ardından ilk ders, Türkiye’de sosyal sorumluluğun öncüsü ve 18 yıldır devam eden Temiz Tuvalet Kampanyası’nın fikir lideri Nurten Öztürk tarafından verilen "Temizlik ve Hijyen Eğitimi" ile başladı.

- "Bölgede sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz"

Törende konuşan Öztürk, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri açısından önemli bir kültür hazinesi olan Troia ve Tevfikiye köyünü gelecek nesillere taşımak için çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Dünya kültür hazinesi Troia Ören Yeri ve müzesine gidecek olan ziyaretçilerin bu köyün giriş yolunun önünden geçtiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troia tarihinden motiflerin görülebileceği bir köy haline getirmek istiyoruz. Tevfikiye köyünün bir yandan restorasyonu devam ederken bir taraftan da köy halkına yönelik olarak Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatarak bölgede sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Köyümüzü bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla başlayan kursların tüm köy halkı için hayırlı olmasını diliyorum."

Kurs programı kapsamında 344 saat eğitim verilmesi planlanıyor. 34'ü kadın 40 kişinin katıldığı kursların bitiminde katılımcılara törenle sertifika verilecek.

Öte yandan, Opet tarafından Tevfikiye köyünde yapılan rehabilitasyon çalışmalarının ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.