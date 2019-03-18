THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, 15 Mart'ta gerçekleşen İstanbul-Çanakkale hat açılış uçuşunda 18 Mart 1915'te Çanakkale Destanı'nın yazıldığı semalarda 18 Mart şehitlerini şanlarına yakışır özel bir selamla andı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen "Çanakkale" isimli uçak Gelibolu semalarında uçarken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitleri anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okuyarak yolculara duygu dolu anlar yaşattı.
İŞTE O VİDEO;
Çanakkale geçilmez!
THY, İstanbul'dan Çanakkale'ye ilk kez uçtu! Geçen yıl özel bir uçuş ve anonsla Çanakkale Şehitlerini anan Türk Hava Yolları (THY), bu yıl da şanlı zaferin kahramanları için özel bir video yayınladı.
18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, 15 Mart'ta gerçekleşen İstanbul-Çanakkale hat açılış uçuşunda 18 Mart 1915'te Çanakkale Destanı'nın yazıldığı semalarda 18 Mart şehitlerini şanlarına yakışır özel bir selamla andı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen "Çanakkale" isimli uçak Gelibolu semalarında uçarken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitleri anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okuyarak yolculara duygu dolu anlar yaşattı.