Çanakkale geçilmez! THY, İstanbul'dan Çanakkale'ye ilk kez uçtu! Geçen yıl özel bir uçuş ve anonsla Çanakkale Şehitlerini anan Türk Hava Yolları (THY), bu yıl da şanlı zaferin kahramanları için özel bir video yayınladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00