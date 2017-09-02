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Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

- Kent merkezindeki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu

Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki iskelelerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere farklı kentlere giden çok sayıda kişi, dönüş yolculuğu için bayramın ikinci gününü tercih etti.
Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen çok sayıda sürücü, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi üzerinde bekletirken feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımın sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, bayram öncesi alınan tedbirler nedeniyle vatandaşların mağdur edilmediğini, bu kapsamda Çanakkale'den Kilitbahir ve Eceabat iskelelerine aralıksız 8 feribot ile sefer yapıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Iskelelerde Bayram Yoğunluğuçanakkale
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