Çare bulunana kadar araştırmaya devam’

Hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini hızlandırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüten ve hâlihazırda 35 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), hastalıklara yeni tedaviler bulmak için sektör olarak yapılan çalışmalara ve sağlığına kavuşan hastaların hastalıkları ile mücadele ederken yaşadıklarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla #ÇareBulanaDek kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında derneğin sosyal medya kanallarından “Hastalıklar asla beklemez, asla durup dinlenmez. Biz de öyle. Araştırmacı İlaç Firmaları olarak gece gündüz, her anımızda insanların yaşamlarını zorlaştıran hastalıklara karşı, #ÇareBulanaDek araştırma geliştirme yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verilecek.

Yenilikçi ilaç kavramının ve sağlıkta inovasyonun bireylerin hayatında yarattığı değeri anlatan hikâyeler paylaşılacak. Hastaların genetik altyapısına uyumlu tedaviler üzerinde çalışılırken, biyolojik sistemler kullanılarak üretilen yeni moleküller, ölümcül, kronik ve henüz çaresi bulunamamış hastalıklara tedavi umudu oluyor. Gen terapisi ile genetic hastalıkların kaynağına inilip, hücre içindeki genin yapısı değiştirilerek hastalığı tedavi edilmesi, hatta engellenmesi gündemde. Biyoteknolojik yöntemler, klinik ve epidemiyolojik açıdan pek çok ciddi hastalık için yeni tedavilerin geliştirilmesini mümkün kılarken, nüfusun artan sağlık ihtiyacına da çözümler üretilebiliyor.

GELİRLERİNİN YÜZDE 21.5’UNU VERECEKLER

Yenilikçi ve biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge harcamalarının son 10 yılda yıllık yüzde 4,2 oranında arttığı günümüzde, AIFD üyesi 35 araştırmacı ilaç firması kampanya kapsamında nadir hastalıklardan kansere kadar tüm terapötik alanlarda yaşanan tıbbi gelişimlere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünya çapında ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinin yıllık toplam Ar-Ge harcamaları 2018'de 178,9 milyar doları bulurken, ilaç firmaları satış gelirlerinin yüzde 21,6'sını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Tüm sektörler içinde en çok Ar-Ge yatırımı yapan sektör olarak öne çıkan ilaç sektörü sadece Avrupa'da 765 bin insanı istihdam ediyor. İlaç sektörü çalışanlarının yüzde 15'ini ise yenilikçi tedavilere ulaşmak için #ÇareBulanaDek hiç durmadan araştırma ve geliştirme yapan Ar-Ge ekipleri oluşturuyor. Araştırmacı ilaç firmaları, yenilikçi ilaçlara yönelik Ar-Ge çalışmaları arasında en önemli bileşen olarak kabul edilen klinik araştırmalar konusunda da etkin çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de klinik araştırma yatırımlarını artıran araştırmacı ilaç firmaları, hâlihazırda yürütülen 521 adet sektör destekli klinik araştırma aracılığıyla 22 bin hastaya yenilikçi ilaç, tıbbi cihaz ve tedavilere erken erişim imkânı sunuyor.

EN DOĞRU BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Hastalıkların beklemediği bir ortamda bilim insanlarının da durup dinlenmeyeceğinin altını çizen AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, kampanyanın hedeflerine ilişkin şu görüşleri paylaştı: “Tüm dünyada araştırmacı ilaç firmaları, COVID-19 salgınına karşı benzersiz bir seferberlik başlattı. Bilim insanları ile birlikte hiç durmadan, bu hastalık da dâhil olmak üzere insan sağlığını etkileyen diğer tüm hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde yenilikçi tedaviler için yapılan çalışmalara yönelik en doğru bilgileri paylaşmamızın öncelikli sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi tedavilerin tüm dünya ile birlikte Türkiye'deki hastalar için de umuda dönüşmesi için çabalıyoruz. Kendi ulusal düzenlemelerimizi söz konusu alanlardaki ilerlemelerle uyumlu bir şekilde ve Türkiye'deki hastaların yeni tedavilere en hızlı ve kolay erişebileceği bir iklimi yaratmaya yönelik olarak planlamamız, bu fırsatların hayata geçme şansını ve hızını artırıyor. Biliyoruz ki hastalık beklemez… Geliştirilmekte olan 7 binin üzerindeki tedavinin desteğiyle, hastalıkların etkilediği tüm insanların daha parlak yarınlara uyanabilmesi için #ÇareBulanaDek hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz.”