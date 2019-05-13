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Cari açığın azalması memnun etti

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, "Yıllık cari açığımızın önemli oranda gerilediğini memnuniyetle görüyoruz. Nisan ayında da yıllık açıkta gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Nisanda yıllık cari açığımız 10 milyar doların altına gerileyebilir" dedi.

Cari açığın azalması memnun etti
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıllık cari açığın önemli oranda gerilediğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.
Ödemeler dengesi verilerine göre mart ayında cari açığın 589 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, yıllık cari işlemler açığının ise 12,8 milyar dolara gerilediğini hatırlattı.
KSO Başkanı Zeytinoğlu, şunları kaydetti:
"Yıllık cari açığımız önemli oranda gerilediğini memnuniyetle görüyoruz. Bu azalıştaki ana etken dış ticaret açığındaki iyileşme oldu. Ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı girişler de olumlu katkı sağladı. Nisan ayında da yıllık açıkta gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Nisanda yıllık cari açığımız 10 milyar doların altına gerileyebilir."
Açığın finansmanına değinen Zeytinoğlu, "Finansman tarafına baktığımızda mart ayında portföy yatırımlarında 1,4 milyar dolar, doğrudan yatırımlarda 965 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.
Zeytinoğlu, net hata noksan kalemindeki 4,3 milyar dolar ve resmi rezervlerdeki 5,7 milyar dolarlık azalışın dikkati çektiğini belirtti.

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