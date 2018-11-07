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Çay bardakları İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi

Paşabahçe Mağazaları, özel proje sponsoru olarak yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde geçmişten bugüne tasarladığı çay bardaklarını ziyaretçilerle buluşturdu

Çay bardakları İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi
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İSTANBUL (AA) - Paşabahçe Mağazaları, özel proje sponsoru olarak yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde geçmişten bugüne tasarladığı çay bardaklarını ziyaretçilerle buluşturdu. Sergide, Tasarımcı Koray Özgen tarafından Omnia Koleksiyonu için tasarlanan "The Incebelli", Paşabahçe tarafından bugüne kadar üretilmiş çay bardaklarının ortalama eğrisi alınarak üretilen bardak olarak yer aldı.
Paşabahçe açıklamasına göre, Paşabahçe Mağazaları, özel proje sponsoru olduğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 4. kez düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nde geçmişten bugüne tasarlanan çay bardaklarını sanatseverlerle buluşturdu.

Bienal kapsamında, Paşabahçe Mağazaları’nın farklı ebat ve formlardaki çay bardaklarından oluşturulan koleksiyon, porsiyonun ölçüsünün de içindeki içecek kadar akışkan olduğuna işaret etti.

Paşabahçe Mağazaları’nın değerli tasarımcılarla geçmişten bugüne tasarladığı çay bardakları "Muğlak Standartlar Enstitüsü" projesi kapsamında "Porsiyonun Muğlak Standartları" başlığıyla, 4 Kasım’a kadar Pera Müzesi - Ölçekler Okulu’nda sergilendi.
Özgen tarafından Omnia Koleksiyonu için tasarlanan "The Incebelli" de Paşabahçe tarafından bugüne kadar üretilmiş çay bardaklarının ortalama eğrisi alınarak üretildi.

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Paşabahçe MağazalarıKoray Özgenİstanbul Tasarım Bienali
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