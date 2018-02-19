Çekme kat üstüne çekme kat!

Fatih Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Ayşegül Okumuş Görgü hazırladığı yazılı soru önergesinde Fatih İlçesi Beyazıt Semtinde bulunan Çadırcı Han’ın kaçak imar durumunu İBB Meclis gündemine taşıdı. Önergesini Meclis toplantısında sözlü okuyan CHP’li Görgü şu başlıklara dikkat çekti ve şu soruları sordu:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Beyazıt Meydanı, Mimar Kemalettin mahallesi, Yeniçeriler Caddesi 79 kapı numaralı (2364 ada, 77 parsel) Çadırcı Han ismiyle maruf yapının maliklerinin, ekli fotoğraflardan da (Ek.5) görüleceği üzere Yeniçeriler Caddesi tarafındaki zemin kat önündeki 50m2 yaya geçişini (portik boşluğu) zemin kat dükkan alanına kattığı, daha önceleri tamamı iblağ edilmiş olan çekme kat üzerine yaklaşık 250m2 yeni çekme kat yaptığı, 1. Bodrum ve zemin katların ön kısımlarının dükkan, diğer tüm alanları ise konaklama amaçlı kullanılacak şekilde tadilat yaptığı, inşaat süreci şikayet konusu olmuş, Fatih Belediyesinin şikayetleri dikkate almaması üzerine,şikayetçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğüne yaptıkları şikayetler sonucu İBB İmar Müdürlüğü 13.08.2012 tarih ve 4497 sayılı yazısı (Ek.1) ile Fatih Belediyesinden inceleme ve yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Fatih Belediyesi İBB İmar Müdürlüğünün yazısına cevap dahi vermemiş, ancak; şikayetçinin Fatih Belediye Başkanı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından, 22.10.2012 tarihinde Gd-7125 sayılı yapı tatil tutanağı (Ek.2) düzenlemek zorunda kalmıştır. Fatih Belediye Encümeni konuyu 08.01.2013 tarihli toplantısında gündeme almış, 58 numaralı kararı (Ek.3) ile 306.488,91 TL para cezası, 57 (Ek.4) numaralı kararı ile de yapının eski haline getirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Tüm bunlara ek olarak söz konusu yapının yanındaki parselde de yayalara ait portik boşluğunun ortadan kaldırılması söz konusudur. Ek:5 de eski ve yeni halleri mevcuttur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul lV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu konu işle ilgili kararı ile önerge konusu, yapıdaki uygulamalar nedeniyle ilgilileri hakkında 2863 sayılı yasanın 65. Maddesine göre suç duyurusunda bulunulmasına, 2863 sayılı yasanın 16. Maddesine göre belediyesince işlem yapılmasına ve sonucundan bilgi istenilmesine karar vermiştir.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sorularımızın 5393 sayılı yasanın 26. Maddesi ve 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereğince ivedi ve yazılı olarak yanıtlamak üzere başkanlık makamına havalesini arz ederiz;

1. İstanbul’un en merkezi bölgesi olan ve ana arter özelliği bulunan Beyazıt’ın göbeğinde, üstelikte hakkında şikayet olduğu halde bu kaçak yapılaşmaya ve binanın mimarı özelliği olan portik boşluğunun kapatılarak yayaların tasarrufunda bulunan bu alanın şahsi ve ticari kullanımına Fatih ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerince neden ve ne karşılığı seyirci kalınmıştır?

2. Bu yasadışı durumu, şikâyetlere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğünün yazılarına rağmen görmeyen ya da görmezden gelen Fatih Belediye Başkanlığı hakkında ne gibi işlemler yapmıştır? Eğer yapılmadıysa bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca benzer konularda yazılan yazıların gereğini yapmayan ya da yazıları hiç dikkate almayan başka ilçe belediyesi var mıdır?

4. Fatih Belediye Encümeninin 08.01.2013 tarih ve 57 sayılı encümen kararı uygulanmış ve yapı eski haline getirilmiş midir?

5. Yapı eski haline getirilmedi ise Fatih Belediyesi hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

6. Koruma Kurulu kararında belirtilen belediyesince işlem yapılması ve müdürlüğümüze bilgi verilmesi kararı hakkında Fatih Belediyesince ne gibi işlemler yapılmış? Ve Koruma Kuruluna bilgi verilmiş midir?

7. 2364 ada, 77 parseldeki portik boşluğunun binaya dahil edilmesi işleminin benzeri, yan parsel olan 76 parselde de uygulandığından bu duruma Fatih Belediyesince ve önerge konusu cadde ana arter olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesince neden müsaade edilmekte, göz yumulmaktadır?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyesi Ayşegül Okumuş Görgü’nin imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

