Çelikel Eğitim Vakfı’nın “Alev Topları Programı” Yeni Bursiyerlerini Arıyor!

Adını, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 yılında daha nitelikli eğitim almak üzere yurt dışına gidecek gençlere yazdığı telgrafta, “Sizleri birer kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” anekdotundan alan “Alev Topları Programı”, 7. senesinde de kıvılcımlarına sağladığı desteği sürdürüyor. Kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamak amacıyla Çelikel Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen program, diğer burs programlarından farklı olarak bursiyerleri bir gelişim ekosistemi sağlıyor, onlarla sürekli iletişim ve etkileşimi önemsiyor.



Alev Topları Programı kapsamında, kıvılcımlara 2018-19 eğitim öğretim yılı için, 12 ay boyunca aylık 650 TL tutarında burs desteği verilecek. Bununla beraber, program kapsamında, her kıvılcım grubuna özel tasarlanan duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ve seminerler, sanat faaliyetlerine katılım, kitap hediyeleri, dergi ve Müze Kart Plus abonelikleri, gibi destekler ile kıvılcımların kültürel ve sosyal gelişimine katkı. sağlanıyor. Bunların yanı sıra, yeni kıvılcımların “Akran Danışmanlık Sistemi” ile deneyimli kıvılcımlardan alacakları danışmanlık desteği ise, üniversitenin ilk yıllarındaki uyum süreçlerini kolaylaştırıyor.; Ayrıca, program içeriğinde yer alan sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım ile, kıvılcımların ilgi alanlarını etki alanlarına dönüştürerek değer üretmeleri ve sosyal becerilerini deneyimleyerek geliştirebilmeleri de hedefleniyor. “Profesyonel Gelişim Desteği” ile mezuniyet öncesi staj olanakları ve profesyonel çalışma hayatları için kariyer danışmanlığı desteği de alan kıvılcımlar her yönden daha donanımlı bireyler olmaya hazırlanıyor.



Kıvılcımlardan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans Programı mezunu Samet Türhan Alev Topları Programı’nı güçlü kılan özellikleri şu sözlerle anlattı: “Türkiye’de aynı amaçla kurulmuş birçok kuruluş var. Bu programın bence en güçlü yanı herhangi bir sorunumu, mantıklı ve makul sebeplerle karşımdaki yetkili kişilere anlattığımda bu sorunu birlikte çözebileceğimizden emin olmam. Emin olun ki bu programın en güçlü yanı kıvılcımlarına verdiği güvendir.’’



Başvuru için temel koşulun, “2018 ÖSYS kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmak” olan programın adayları, programa dahil olma kriterlerini taşımaları ve ön değerlendirme kontenjanı kapsamına girerek gerekli belgeleri ilan edilen süreler içerisinde teslim etmeleri durumunda değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirmede uygun bulunan adaylar, önce grup mülakatına, uygun görülmeleri halinde ise ikinci aşama olan bireysel mülakata davet edilecek.



Kıvılcımlardan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Lisans öğrencisi olan Şevval Güzel, başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini şu şekilde anlattı: “Program’ın başvuru süreci, diğer kurumların burs başvuru süreçleri ile karşılaştırıldığında insanı içsel sorguya yönlendiren; sadece programa başvurma aşamasında bile insana farkındalık kazandıran bir süreç. Bizden bir mektup yazmamız istenmişti, bu farklı ve dikkat çeken bir yöntem. Değerlendirme sürecinde ise en çok dikkatimi çeken şey sürecin çok gerçekçi işlemesi. Belirli prosedürler var ve hepsi gerçekçi süreçler. Bu sürecin gerçekten çok iyi düşünüldüğünü, öğrencinin yanında olmak için hazırlanan bir süreç olduğunu görmek beni çok etkiledi. Öncelikle grup mülakatlarına girdim ve çok güzel insanlarla tanıştım. Bazıları ile hala arkadaşlığım sürüyor ki bu çok güzel bir his. Bireysel mülakatlarımız ise öğretici ve yol göstericiydi. Özetle sadece başvuru, değerlendirme ve kabul süreci içerisinde bulunmak bile başlı başına güzel bir tecrübeydi.”



Kıvılcımlardan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Menderes Özdemir ise şunları söyledi: “Bu süreç benim için kesinlikle eşsiz bir deneyim. Program, sunduğu maddi destekle İstanbul şartlarına daha kolay uyum sağlamamızı sağlıyor. Bizlerin gelişimi için düzenlediği faaliyetler ve Program’a devam koşullarından biri olan gönüllülük & sosyal sorumluluk projeleri sayesinde kendimi her yönden gelişmiş hissetmekle birlikte, daha donanımlı bir birey olma fırsatı yakaladım. Ayrıca, program kapsamında sunulan kitap, müze kart, tiyatro bileti gibi hediyeler kendimi kültürel olarak geliştirmemde de yardımcı oldu.”