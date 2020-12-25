Çerez zamlandı

BrandZone yaklaşan yılbaşı öncesinde atıştırmalık kategorisindeki kampanyaları analiz etti. Kuruyemiş kategorisindeki kampanyalar aralık ayında açık ara zirvede yer aldı. Artan kampanya artışı fiyatlara da yansıdı. Aralık ayında çiğ kuruyemiş fiyatları ekim ayına göre yüzde 6,4 yükseldi. Pandeminin de etkisiyle ilginin arttığı tamamlayıcı sağlıklı yaşam, organik&doğal ürünlerde de fiyat yükselişi görüldü.

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone; yılbaşı öncesinde atıştırmalık kategorisindeki kampanyaları inceledi. Ekim, kasım, aralık aylarında yerel, indirim, ulusal, toptan, parfümeri kanallarının insert, reklamları ve ulusal online kanalların e-ticaret kampanyalarının ele alındığı BrandZone verilerine göre; üç aylık dönemde en fazla kampanya kuruyemiş kategorisinde gerçekleşti. Kampanya sıralamasında 894 kampanya ile kuruyemiş kategorisi ilk sırada yer alırken; bitki, meyve ve yeşil çay 486 kampanya ile ikinci; baharat 403 kampanya ile üçüncü sırada yer aldı. 264 kampanyayla kefir dördüncü; 258 kampanyayla yetişkin gevrek beşinci; 119 kampanyayla kuru meyve altıncı; 100 kampanyayla bar yedinci ve 91 kampanyayla sağlıklı yoğurtlar sekizinci sırada yer aldı.

Aralık ayı özelinde bakıldığında ise tablo yine değişmedi. Aralık ayı boyunca 395 kampanya ile kuruyemiş ilk sırada yer alırken; 191 kampanyayla bitki, meyve ve yeşil çay ikinci; 172 kampanya ile baharat üçüncü sırada yer buldu

Yılbaşı geldi çerez fiyatları arttı!

Online fiyatları inceleyen BrandZone verilerine göre; yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte çerez fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Aralık ayında çiğ kuruyemiş fiyatları ekim ayına göre yüzde 6,4 yükseldi.

Kovid-19 süreciyle birlikte ilginin çok arttığı tamamlayıcı sağlıklı yaşam, organik&doğal, hububatlı diyet ürünlerde de fiyat artışları oldu. Aralık ayında hububatlı diyet ürünlerin fiyatları ekim ayına göre yüzde 7,2; tamamlayıcı sağlıklı yaşam ürünlerin fiyatları yüzde 5,8 ve organik&doğal ürünlerin fiyatları yüzde 2,5 yükseldi.

Doğadan bitki çay çeşitleri ile zirvede

Ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan üç aylık BrandZone verilerine göre; 53 kampanyayla Doğadan 20'li Bitki Çay Çeşitleri en fazla kampanyası düzenlenen ürün oldu. 46 kampanyayla Eti 500 G Lifalif Yulaf Ezmesi ve Doğuş 20'li Bitki Çayı Çeşitleri ikinci; 40 kampanyayla Lipton 20'li Bitki Çayı Çeşitleri ve Doğadan 20'li Meyve Çayı Çeşitleri üçüncü; 32 kampanyayla Sütaş 1000 ML Kaf Kefir dördüncü sırada yer aldı.

BrandZone Ekim-Kasım-Aralık 2020 Kampanya ve Fiyat Artış Verileri:

Kategori Kampanya Sayısı Artış Yüzdesi

Kuruyemiş 894 27,9%

Bitki, Meyve ve Yeşil Çay 486 15,1%

Baharat 403 12,6%

Kefir 264 8,2%

Yetişkin Gevrek 258 8,0%

Kuru Meyve 119 3,7%

Bar 100 3,1%

Sağlık Yoğurtları 91 2,8%

Toplam 3.208