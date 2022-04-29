Çetin seçimi Tecdelioğlu kazandı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde İDDMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Çetin Tecdelioğlu İDDMİB’in yeni başkanı olarak seçildi. Seçim sonrası konuşan İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ilk etapta 16 proje ile sektör ihracatını 20 milyar dolara yükseltmek istediklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı sektörünün çatı STK’sı İDDMİB’in Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Çetin Tecdelioğlu yeni dönemde İDDMİB Başkanlığı’na seçildi. Seçimde Çetin Tecdelioğlu 1039 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki rakibi Ayşegül Çapan 499 oy aldı.

İHRACATTA HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Seçim sonucunu değerlendiren Tecdelioğlu, “Seçim sonuçları tüm sektörümüz için hayırlı olsun. Sektörümüzün ihracatını ilk etapta 16 proje ile 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni dönemdeki projelerimizle buna hazırız. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için yeni dönemde ekip olarak çok güçlü çalışacağız. Birliğimiz en yoğun katılımlı seçimlerinden birini gerçekleşti. Tüm sektör temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Tecdelioğlu’nun yönetim ve denetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

BAŞKAN: MERS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. OMS ULUSLARARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3. NOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK PROJE ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

4. AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5. SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6. KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7. ALMESAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8. AYHAN METAL PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9. ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10. ÖZLER KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. KAYALAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. ÖZKAN KAPI PENCERE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ