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Çetin Ünsalan babasını kaybetti

Ekonomi gazetecilerinin en sevdiği isimlerden Çetin Ünsalan babasını kaybetti.

Çetin Ünsalan babasını kaybetti
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Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin en sevilen üyelerinden Çetin Ünsalan sevgili babasını kaybetti. Aynı zamanda Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Çetin Ünsalan çok sayıda yayında da yorumlar da yapıyor. Çetin Ünsalan ST Endüstri Medya'da programcı olarak çaşışırken,  çeşitli yayınlarda da ekonomi yazıları yazıyor.

 Çetin Ünsalan'ın babası Metin Ünsalan Bakırköy'de tanınan ve tıpkı oğlu çetin Ünsalan gibi sevilen bir isimdi.

Cenazesi 19 Eylül 2021 Pazar günü Bakırköy Yenimahalle Camii'nde saat: 14.30'da kılınacak cenaze namazını müteakip defnedilecektir. Pandemi nedeniyle defin işlemleri sadece aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, Çetin Ünsalan ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ünsalan'ın iletişim bilgileri:

E-mail: cetinunsalan@yahoo.com

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Anahtar Kelimeler:
Çetin ÜnsalanBababsıMitin ünsalan
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