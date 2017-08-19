Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK işbirliği

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK arasında depremler sonrasında DASK kapsamındaki konut ve yapıların hasar-zarar tespitlerinin Bakanlık personelince yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK işbirliği

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) arasında depremler sonrasında DASK kapsamındaki konut ve yapıların hasar-zarar tespitlerinin Bakanlık personelince yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı.
Deprem esnasında yapıların zarar görmemesi ve sonrasında hayatın hızlı şekilde normalleşmesi yönünde çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imzalanan protokol ile zorunlu deprem sigortasının sağlamış olduğu mesken güvencesi ve Bakanlığın bilgi birikimi ve teknik kapasitesi harmanlanarak mağduriyetlerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca yapılan işbirliğiyle mahkemelerde yoğunluğun azaltılması, depremlere karşı yapı stoklarının güçlendirilmesi ve sağlıklı kentleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şimşekDoğal Afet Sigortaları Kurumuçevre Ve şehircilik BakanlığıÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5