Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK işbirliği

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) arasında depremler sonrasında DASK kapsamındaki konut ve yapıların hasar-zarar tespitlerinin Bakanlık personelince yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı.

Deprem esnasında yapıların zarar görmemesi ve sonrasında hayatın hızlı şekilde normalleşmesi yönünde çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imzalanan protokol ile zorunlu deprem sigortasının sağlamış olduğu mesken güvencesi ve Bakanlığın bilgi birikimi ve teknik kapasitesi harmanlanarak mağduriyetlerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca yapılan işbirliğiyle mahkemelerde yoğunluğun azaltılması, depremlere karşı yapı stoklarının güçlendirilmesi ve sağlıklı kentleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.