CHP’li Karabat: 2 milyar dolar çöpe atılmış oldu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan pandemi hastanesinin yerinin çok yanlış seçildiğini söyledi ve ekledi: “2 pist kullanılamaz hale geldi. Bunun maliyeti 2 milyar dolar. Üstelik bölgede hiçbir altyapı da yok.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda tek katlı, 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Hastanelerin 45 günde tamamlanacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin Covid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde tasarlanacağını duyurmuştu. İlk olarak havalimanın karşısındaki bir arazide inşaata başlanmış, ancak konutlara yakınlığı nedeniyle bu noktadan vazgeçilip hastanenin havalimanı arazisi içine yapılması kararlaştırılmıştı.

İNŞAAT ALANI SORUNLU

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçiyle çalışmalar sürüyor. İnşaatta zemine beton dökülmesine bugün başlandı. Ancak inşaat için seçilen nokta sorunlu. “Atatürk Havalimanı’na hastane inşa edilecek” dendiğinde herkesin aklına 325 bin metrekarelik terminal binası gelmişti. Ne de olsa ısıtma soğutma, havalandırma, sıcak su, kanalizasyon dâhil altyapısı hazırdı. Ayrıca 8 bin 500 araçlık otoparkı ve 13 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mutfağı bulunan bir bina söz konusu idi. Belediye otobüsleri ve metroyla ulaşım imkânı da vardı. Ancak hâlihazırda binanın içinde hiçbir şey yapılmıyor. İnşaata başlanan yerin terminalin tersine hiçbir altyapısı bulunmuyor. Girişi çıkışı da yok. Bu nedenle iş makinelerinin girip çıkabilmesi için havalimanın dış duvarı yıkıldı. Dahası söz konusu noktaya hâlihazırda bir toplu ulaşım bağlantısı da yok.

PİSTLERİN BAŞI KIRILDI

AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. 2 uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

STRATEJİK NOKTALARI YOK ETTİLER

“Yapılmakta olan hastane Atatürk Havalimanı'nın 2 pistini yok etti. Atatürk Havalimanı'nda terminal binaları, otoparklar, uçak parsalları varken inşa edilen hastaneler ile tam 2 pist kullanılamaz hale geldi. Bir pistin yapımı yaklaşık bir milyar dolar. Pistle yangın uçaklarının kalktığı, ambulans uçaklarının havalandığı stratejik noktalardır, hepsini yok ettiler.”

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Yıllarca havalimanı işletmeciliğinde üst düzey yetkili olarak çalışan bir yurttaş da “İnşaatın yerini görünce ağzım açıkta kaldı. İçim acıdı. En kötü yeri seçin dense daha kötüsünü seçemezlerdi. Etrafta bir sürü yer varken, CNR alanı varken niye burası anlamak mümkün değil!” ifadelerini kullandı.