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Çiçekçiler dünyanın bin alıcısı ile buluşacak

Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur,  “Ürün kalitesi ve rekabetçi fiyatları ile küresel pazarda öne çıkan yerli üreticilerimize, mevcut pazarların yanı sıra yeni alternatif ihracat kanalları sunacağız. Dünyanın dört bir tarafından doğrudan satın almacı en az bin yabancı ziyaretçi fuarımıza gelecek" dedi.

Çiçekçiler dünyanın bin alıcısı ile buluşacak

Türkiye’nin uluslararası ölçekteki en yeşil buluşması The Flower and Plant Show için hazırlıklar başladı. Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektörünün ihracatına doğrudan katma değer sağlayan fuar, başta İtalya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Mısır ve Rusya başta olmak üzere tüm Avrupa ve MENA bölgesinden satın almacıları, yerli üreticilerle buluşturacak. Tüyap Beylikdüzü’nde 30 bin metrekare alanda gerçekleşecek The Flower and Plant Show’a 160 firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 15 bin satın almacının katılması bekleniyor.

The Flower And Plant Show’un tarihini, daha önce sektörün alıştığı dönem olan sonbahar yerine, uluslararası fuar takvimine uygun hale getiren Tarsus Türkiye, organizasyonu yurt içi ve yurt dışında yeni satın almaların konuşulacağı bir dönemde gerçekleştirecek.  16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 12.’si düzenlenecek olan The Flower and Plant Show, süs bitkileri ve peyzaj sektöründe global satın alma taleplerinin karşılık bulduğu ticaret adresi olacak. Fuarda; iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj yeniliklerine ve bahçe aksesuarlarına kadar yüzlerce yeni ürün, teknoloji ve malzeme bir arada sergilenecek.

Aytemur; “Türkiye süs bitkileri ve peyzaj sektörünün çatı organizasyonu The Flower and Plant Show”

The Flower and Plant Show’un, başta yerli üreticiler olmak üzere süs bitkileri ve peyzaj sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası nitelikli tek bir fuarda buluşturacağını belirten Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur,  “Ürün kalitesi ve rekabetçi fiyatları ile küresel pazarda öne çıkan yerli üreticilerimize, mevcut pazarların yanı sıra yeni alternatif ihracat kanalları sunacağız. Dünyanın dört bir tarafından doğrudan satın almacı en az 1.000 yabancı ziyaretçi fuarımıza gelecek. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel satın almacılar da The Flower and Plant Show’da olacak. Özetle, hem katılımcılarımızı hem de ziyaretçilerimizi, yine eşsiz ticaret fırsatları bekliyor” dedi.

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