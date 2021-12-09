Çiğ sütteki fiyat artışını sanayici tolere edemez

Ulusal süt konseyi tarafından çiğ sütte açıklanan tavsiye fiyat yüzde 47’lik bir zam anlamına denk geliyor. Bugün itibari ile başlayacak yeni fiyat uzun zamandır maliyet baskısı ile karşı karşıya kalan süt üreticisini sevindirdi. Bu artışın süt ve süt ürünlerinde raf fiyatlarına mecburen yansıyacağını söyleyen sanayici ise peynir gibi beslenmede elzem ürünlerde de düzenlemeler istiyor.

Çiğ süte gelen zammın üretici açısından gerekli olduğunu belirten Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek artan maliyetlere işaret etti .Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin son bir yılda tüm girdi maliyetlerinin ortalama yüzde 100’ün üzerinde arttığını söyleyen Şimşek, ‘’Yem fiyatları hayvancılık maliyetleri içinde yüzde 65-70’lik bir paya sahip, Ocak ayında 140 TL olan kesif yem fiyatları bugün itibarıyla 240 TL. Hayvan bakımı için aldığımız ilaç, veteriner hizmetleri ise yüzde 100’den fazla arttı.” dedi.

Süt ürünlerine de düzenleme gelmeli

Beslenme açısından elzem olan peynir gibi süt ürünlerine de tavsiye fiyatı belirlenmesinin sanayiciyi rahatlatacağını söyleyen Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zelkif Kopuz ‘Çiğ süte gelen zam ihtiyaç olan bir zamdı. Zam yapılmasaydı hayvanlar kesime gidecek bu da önemli bir krize neden olacaktı. Yeme gelen zam yılbaşından beri yüzde 35, süt para etmediği için hayvanlara yem vermiyorlardı şimdi süte zam gelmesiyle birlikte havyalara verilen yem miktarı da artacak. Bununla birlikte farklı girdilerde de artışlar vardı, süte zam yapılmasını süt üreticisi adına olumlu karşılıyoruz. Sanayici tarafında ise son olarak 2021 yılında son ürüne zam yapıldı. Bu güne baktığımızda çiğ süte gelen zamlara yeni maliyetler de eklenince son ürüne ortalama yüzde 55-60 oranında bir zam geleceğini öngörüyoruz. Bugün itibari ile hepimiz sütü yüzde 50 zamlı alacağız sanayici bunu fiyatlara yansıtmadan tolere edemez. Özellikle süt ürünlerinde zamlar mutlaka rafa yansıyacak. Ulusal süt konseyi sütün taban fiyatını belirlediği gibi peynir ve buna benzer beslenmede elzem ürünlerin fiyatını da belirlemeli. Hem işini layığı ile yapan sanayicinin zor durumda kalmaması adına hem de merdivenaltı ve kayıtdışı ile mücadele adına süt ürünlerinde de tavsiye fiyat belirlenebilir.

Bu ekosistemin üyeleri olarak birbirimizi ezmemeliyiz

Muratbey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ‘Maalesef bildiğiniz gibi ana hammaddemiz süte gelen bu yüksek zamlar haricinde enerji, ambalaj, dağıtım giderleri gibi diğer önemli kalemlerde de maliyetler çok yükseldi. Şimdi perakendecilerle üreticiler arasında fiyat pazarlıkları başlayacak. Bu sancılı süreçte, sektör oyuncuları önce bir diğerinin fiyatlarını güncellemesini beklemek isteme yolunu deneyebilir. Ama bu sürecin uzaması, sanayiciye, üreticiye büyük zarar veriyor ve kayıplara uğratıyor. Bu ekosistemin üyeleri olarak birbirimizi ezmeyecek, ancak birlikte ayakta kalabileceğimizi ve gıda gibi hassas bir alanda ancak birlikte uygun çözümler üreterek tüketiciye güvenilir gıda sunabileceğimizi unutmamalıyız. Sütün tek kalemde %50 arttığını göre göre hala fiyat güncelleme aşamasını uzatmaya çalışmak, zincirin diğer halkalarını düşünmemek ve bütünde işin sürdürülebilirliğini önemsememek olur. Bu, süt üreticisinden nihai tüketici vatandaşa kadar tüm paydaşlara zarar verecek yaklaşımı görmeyeceğimizi umuyoruz. “