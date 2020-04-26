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Çin, Covid-19 tedavisini paylaşmaya hazır

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei, Covid-19’a yakalanan ve durumu ağır olan hastaların tedavi sürecinde elde ettikleri deneyimleri diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin, Covid-19 tedavisini paylaşmaya hazır
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xaowei dün verdiği demeçte, Wuhan’da durumu ağır olan hastaların sayısının sıfıra inmesinin, kentteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaştığı anlamına geldiğine işaret etti. Başkan Ma, Wuhan’da kaydedilen başarının, Çin’in Covid-19’u tedavi bakımından dünya çapında ileri düzeye ulaştığını gösterdiğini, aynı zamanda ağır solunum yolu hastalıkları ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde büyük bir atılım niteliği taşıdığını söyledi. 19 Şubat’ta Wuhan'da durumu ağır olan hasta sayısı 9 bin 689’u bulmuştu. Covid-19’dan hastalananların yüzde 92,2’si, durumu ağır olan hastaların ise yüzde 88,9’u iyileşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19 Deneyimleri
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