Çin, İşletmelerin Maliyetlerini Azaltmaya Hazırlanıyor

Çin’den yapılan resmi açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle şirketlerin girmiş olduğu maddi dar boğazdan çıkmalarına yardım etmeyi amaçlayan yeni bir genelde yayınlandı.



Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Endüstri ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çin Halk (Merkez) Bankası tarafından açıklanan ortak genelge kapsamında, girişimlerin belli başlı maliyet kalemleri, bu yıl ortalama yüzde 15 oranında düşecek.



Bu bağlamda, katma değer üzerinden alınan vergiye tanınan muafiyet uygulaması bu yılın sonuna kadar uzatılacak. Genelgeye göre bu muafiyet kamu ulaşımı, lokanta ve otelcilik, turizm ve eğlence, kültür ve spor hizmetleri gibi sektörleri kapsayacak.



Küçük boyutlu şirketlerin gelir vergisi ödemelerini gelecek yıla ertelemelerine izin verilecek ve şirketler üzerindeki yasal olmayan giderler ortadan kaldırılacak.



Öte yandan aynı genelgeye göre, KOBİ ve mikro işletmeler emeklilik katkısından, işsizlik sigortası ve iş kazası sigortası ödemelerinden bu yılın sonuna kadar muaf tutulacaklar.