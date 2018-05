Citroen C3, WRC Rally de Portugal'a hazır

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) altıncı ayağı Rally de Portugal'da, Citroen'i 3 ekip temsil edecek.



Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, Portekiz'de düzenlenecek şampiyonanın altıncı ayağına hazır.



Portekiz'in benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide, takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak. Rally Argentina'da 3 ekip ile start alan Citroen Total Abu Dhabi WRT, Rally de Portugal'da da 3 ekip ile yarışacak.

Kris Meeke-Paul Nagle, Craig Breen-Scott Martin ekiplerinin yanında Mads Ostberg-Torstein Eriksen ikilisi de Citroen Total Abu Dhabi WRT için Portekiz'de etaplarda olacak.



Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin "Rally de Portugal" için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroen pilotu Kris Meeke, yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

20 etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 358 bin 19 kilometre olurken, yarışın meşhur Fafe zıplama noktasında otomobiller 40 metre uzaklığa zıplayabiliyor.