Çiviyle telin aşkına tutuldu

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Çiviler arasına gerilen bakır tellerle yapılan filografi sanatına gönül veren 38 yaşındaki temizlik şefi İhsan Erdem, bu sanatla ilgilendiği 6 yılda yaklaşık 200 tabloya imza attı.

İstanbul'daki özel bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan İhsan Erdem, yaklaşık 6 yıl önce gittiği bir hemşehri derneğindeki gecede, filografi sanatıyla yapılmış bir tabloyu görerek çok etkilendi. Geceden dönüşünde filografi eğitimi alabileceği bir yer araştırmaya başlayan Erdem, Pendik Belediyesi bünyesinde bu kursun verildiğini öğrendi. Bir yıla yakın süre katıldığı kursta filografinin inceliklerini öğrenen Erdem, aradan geçen 6 yılda bu sanatı kullanarak 200'e yakın tablo yaptı.

Filografiye özgü 8 milimetre kalınlık ve 2 santimetre uzunluktaki binlerce çivi ve bakır telle beğenilen tablolara imza atan Erdem'in bu tutkusu, başlarda yakınlarının tepkisine neden oldu. Temizlik işinden kazandığı asgari ücretin büyük bölümünü bu sanata harcayan Erdem'in tabloları, zamanla yakın çevresinden ilgi görmeye başladı.

Tarihi kahramanlar, Türk bayrağı, futbol takımlarının logoları, kişilerin isimlerini çivilerle eserlerine işleyen Erdem, yaklaşık 8 aylık çalışmayla bir de Esma-ül Hüsna tablosu yaptı. Erdem'in en büyük hayali, yaklaşık 50 bin çivi kullanılarak yaptığı 2 metre uzunluğundaki bu tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edebilmek.

- "Başka işin mi yok?" diyenleri dinlemedi

Filografi sanatına olan ilgisini AA muhabirine anlatan 38 yaşındaki iki çocuk babası İhsan Erdem, "Başka işin mi yok, niye bununla uğraşıyorsun?" diyenlerin kendisini yıldıramadığını ve çok güzel eserlerin ortaya çıkardığını dile getirdi.

Filografi sanatının, "Çiviyle telin aşkı" diye tanımlandığına değinen Erdem, bu sanatın Osmanlı zamanında terapi amaçlı kullanıldığına da dikkati çekti. Eseri için çivi çakmaya başladığı zaman bütün sıkıntılarını unuttuğunu ve kendini çok iyi hissettiğini ifade eden Erdem, çivileri ve çekicinden uzun süre ayrı kalamadığını söyledi.

Erdem, yaptığı tabloların büyük bölümünün satıldığını, elinde 65 tablosunun kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir apartmanda oturuyorum. Gündüzleri belirli bir saate kadar çivi çakıyorum. Sonra gece sabaha kadar örme yaptığım oluyor. Başka uğraşlarda değilim. Kahve kültürüm yok. Hamdolsun evimde çocuklarımla birlikte bunları yapıyorum. Güzel eserler çıktıkça hoşuma gidiyor. Biri bitince 'Bir daha başlayayım' diyorum. Başta 'Boş işle uğraşıyorsun' diyenler, şimdi hayranlıkla bakıyorlar."

Yaptığı tablolar arasında bulunan "Esma-ül Hüsna"nın en çok özendiği eserlerden olduğunun altını çizen Erdem, yaklaşık 8 aylık çalışmayla ortaya çıkan ve 50 bin çividen oluşan tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmenin en büyük hayali olduğunu dile getirdi.

- 15 Temmuz'a özel sergi açacak

Filografi sanatının masraflı olduğuna da değinen Erdem, bir tabloyu yapmak için en az 10 gün zaman ayırdığını kaydetti. Daha önce hemşehri dernekleri bünyesinde 7-8 sergi açtığını belirten Erdem, bundan sonraki sergisinin temasını 15 Temmuz olarak belirlediğini bildirdi.

Erdem, açacağı sergide 15 Temmuz'u anlatacağını ve şehitlerin fotoğraflarını tablolarına işleyeceğini sözlerine ekledi.