CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Yeşilköy'de, CNR Expo Fuar Merkezi'nde çıkan yangından 1 jet skinin etkilendiği, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Pozitif Fuarcılık açıklamasına göre, Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nın (CNR Avrasya Boat Show) sürdüğü CNR Expo Fuar Merkezi'nde bu sabah saatlerinde yangın çıktı.

CNR Avrasya Boat Show katılımcılarından birinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme, yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Katılımcının alanında bulunan 1 jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

CNR Avrasya Boat Show, her zamanki gibi saat 10.00'da ziyarete açılacak.