Coca-Cola İçecek’in Özbekistan’daki satın alma süreci tamamlandı

Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) arasında %57,118 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan hisselerinin özelleştirilmesine yönelik Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından, satın alma işlemi tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlandı. Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan “Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı’nın (UzSAMA) 6 Ağustos’ta LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesi imzaladıklarını açıklamasının ardından, satın alma işlemi tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlandı. Sürecin tamamlanmasıyla ilgili anlaşma, Çarşamba günü, Özbekistan Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Özbekistan Ekonomi Forumu’nda imzalandı.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI, 252,28 milyon dolar karşılığında UzSAMA’nın CCBU’daki %57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU’nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company’ye ait bulunuyor.

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, imza törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya’da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz.”

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, satın almayla ilgili şunları söyledi: “Açık satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasından çok memnunuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu satın alma, Coca-Cola Sistemi içindeki en güçlü ortaklardan biri olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, coğrafyalarımızdaki en iyi FMCG oyuncusu olma vizyonumuza da hizmet ediyor. Yerel bir Coca-Cola şişeleyicisi olarak CCBU'nun çalışanlarına ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU'nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kısa ve orta vadede Özbek meşrubat pazarının sahip olduğu muazzam sürdürülebilir ve karlı bir büyüme potansiyeline de inancımız tam. Bu, kaliteli büyüme algoritmamızla da uyum içindedir. Özbekistan Orta Asya’da nüfus bakımından en büyük ve alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke. CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz.”

Satın alım ile ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, şunları söyledi: “Rothschilds ve Dentons danışmanlığında, uluslararası birleşme ve alım standartlarında yürütülen, CCBU kamu hisselerinin satış sürecinden büyük gurur duyuyoruz. Özbekistan’ın kamu hisselerinin özelleştirmeye başlandığı bu dönem için süreçlerin nasıl yönetileceğine dair yüksek kalitede bir standart oluşturduğuna inanıyoruz. Borsada işlem gören ve itibarlı bir şirket olan CCI’ın kazanan taraf olarak çıkmasından ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sonuç, Sayın Cumhurbaşkanımız Mirziyoyev’in liderliğinde yürütülen liberalleşme refomlarına duyulan güveni ortaya koyuyor. Tüm uluslararası ve Türk yatırımcıları gelecekteki özelleştirme süreçlerine de davet ediyoruz.

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) Direktörü Akmalkhon Ortikov, Özbekistan Cumhurbaşkanı önderliğinde ekonomide yapısal reformlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ortikov kamu katılımının azaltılması ve kamuya ait kuruluşların özelleştirilmesine yönelik atılan adımların ilk meyvelerini vermeye başladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu işlem başarılı özelleştirme süreçlerinin ilk örnekleri arasında yer alıyor. CCI’ın Özbek meşrubat pazarına girişi ülkenin hızla büyüyen ekonomisine olan ilgi ve Türk yatırımcıların güçlü adımlarını teyit ediyor. CCI’ın deneyimiyle beraber CCBU’nun yeni bir kalite, pazar gelişimi ve işgücü verimliliğine ulaşacağına inancımız tam.”

CCI Hakkında:

CCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Tacikistan ve Özbekistan'da faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi. Coca-Cola sisteminin önemli şişeleyicilerinden biri olan CCI, The Coca-Cola Company'nin gazlı ve gazsız içeceklerini üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütüyor.

Özbekistan ile birlikte 11 ülkede 10.000’e yakın çalışanı ve toplam 29 fabrikası bulunan CCI, 430 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunuyor. Ürün portföyünde gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor ve enerji içecekleri ve buzlu çaylar yer alıyor. CCI'ın hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile Eurobond’u ise İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda "CCOLAT" sembolü ile işlem görüyor.