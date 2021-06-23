Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor

21 Haziran tarihinde başlayan yeni proje kapsamında, 56 şehirdeki toplam 689 işletmeye ve 14 ulusal zincir restorana, Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği verilecek. Google Programatik Ağı’nda mekanların yeniden açıldığı bilgisi ve Coca-Cola ile avantajlı menülerin duyurusu yapılacak. Lokasyon ve zaman bazlı iletişim uygulaması sayesinde tüketiciler çevrelerindeki lokasyonların iletişimini Google aramalarında görebilecek. İlgili lokasyonlara yol tarifi de alınabilecek. Coca-Cola’nın yeni projesi kapsamındaki tanıtım çalışmaları 6 hafta boyunca devam edecek.

Pandemi süresince yeme içme sektörüne desteğini sürdüren Coca-Cola, bu sene de gerçekleştirdiği çalışmalar ile sektörün yanında olmaya devam ediyor. Yeni destek çalışması kapsamında, müşterileriyle tekrar buluşan küçük işletmeler ile ulusal zincir restoranların Google Programatik Ağı üzerinden tanıtımı yapılacak. 56 şehirde toplam 689 lokal işletme ile ülke genelinde yaygınlık gösteren 14 ulusal zincirin müşterileriyle buluşmasına katkıda bulunulacak.

21 Haziran’dan itibaren 6 hafta boyunca devam edecek tanıtım faaliyetleri kapsamında, mekanların yeniden açıldığı bilgisi ve avantajlı Coca-Cola’lı menülerin duyurusu yapılacak. Tüketiciler, ayrıca çevrelerindeki en yakın lokasyonların iletişimini Google aramalarında görebilecek ve yol tarifi alabilecek.

Coca-Cola işletmelere destek amacıyla 2020 yılında, “Aç Kendini Hayata” kampanyası kapsamında, karantina sonrası kapılarını yeniden açan ve yeme-içme sektöründe hizmet veren Türkiye’nin dört bir yanından 500’ü aşkın işletmeye tanıtım desteği sağladı. “1 Menü Alana 1 Menü Hediye” ve “Bu Coca- Cola Bizden” kampanyalarıyla yeme-içme sektöründeki işletmeleri desteklemeye devam etti.

Coca-Cola ayrıca küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayarak bu kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı. Yine müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere, Covid-19 hijyen tedbirleri kapsamında destek olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlanarak, işletmelerin kullanımına sunuldu. Pandeminin başında, TURYİD ve TÜRES işbirliği ile 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağlandı.