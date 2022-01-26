Çopü enerji ile insanı mutlulukla buluşturuyor

Biotrend Enerji; sürdürülebilirlik esaslı yaklaşımıyla, çevresel sorunlara ve insan haklarına saygılı uygulamalarını değerli projelerle hayata geçiriyor. Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, tesis müdürü Kerem Arslan önderliğinde yıl içerisinde gerçekleştirdiği farklı projelerle sürdürülebilirlik şemsiyesi altında başarılı işlere imza attı. Geçtiğimiz yıl UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atan Biotrend Enerji, bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetini de açıkça gözler önüne serdi. Bu imzayla birlikte, belirlenen 10 ilke için var gücüyle çalışmaya devam eden Biotrend Enerji, sözleşme maddelerine olan bağlılığının da bu projelerle göstermiş oldu. Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi Müdürü Kerem Arslan “Hedefimizde yeni projeler var” diyerek, hayata geçen projelerde emeği geçen herkesi gönülden kutladığını dile getirdi.

Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi

Sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi olarak da şiddet gören kadınları bilinçlendirmek adına yapılan proje kapsamında, toplum tarafından normalleştirilen şiddet kavramı üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Kadınların yasal hakları, bireysel olarak atabilecekleri adımlar, bir avukattan destek alınarak projelendirildi. Proje kapsamında, kadın personel için moral geceleri ve tüm personel için ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti verildi. Bahar aylarında ise, havaların ısınmasıyla birlikte ekoterapi ve frekans terapisi çalışmaları başlatılacak.

Hayat Ağacı Kütüphanesi: Kitapların Bize Verdiği İkinci Şans Projesi

Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’ne gelen çöp muhtevası içinde yer alan kâğıt ve kitapların sıklığının artışından hareketle hayata geçirilen projede, tesis içine tamamen ağaç atıklarıyla oluşturulan hayat ağacı kütüphanesi kuruldu. Gönüllüler aracılığı ile toplanan kitapların yer aldığı kütüphanede, ağaç dokusunu ve kokusunu deneyimleyerek insanın kendi içindeki dönüşümü başlatması ve nesnelerin yaşanmışlıklarını hissetmesi amaçlanıyor. Bu proje sonrasında, çöp havuzuna düşen kâğıt miktarında önemli ölçüde azalma gözlemlendi.

Köy Okullarına Kitaplık Projesi

Proje kapsamında, kitap sevgisini ve farkındalığını yeni nesillere aktarmak için, çocuklara özel, ağaç atıklarından onların ilgisini çekecek kitaplıklar tasarlandı. Gönüllü personel desteğiyle yapımı ve montajı tamamlanan kitaplıklar, okullardaki çocukların çok ilgisini çekti. Özellikle salıncak dekoru, çocukların gönüllerini fethetti. Kitaplık projesi 19 köy okulunda daha uygulanacak.

Kamelya Projesi

Tesisteki iletişimi kuvvetlendirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak adına atık malzemelerden kamelya yapıldı. Tesis çalışanları ve tesisi ziyarete gelen misafirlere, aynı zamanda geri dönüşümün önemini de vurguluyor.

İlhan Doğan: BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin hayata geçirdiği başarılı projelerle ilgili açıklama yapan Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, “Tesislerimiz, küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uyarak çalışmaya devam ediyor. Bugün, Bergama tesisimizin imza attığı başarılı projeler bunun en büyük göstergesidir. Diğer tesislerimizden de pek çok başarılı projenin hayat geçeceğine inanıyoruz ve her zaman destekçileriyiz. Bu projelerle gurur duymanın yanı sıra, BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi de hatırlatmak isterim.” şeklinde konuştu.