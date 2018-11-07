Cornetto’dan Aşk Anketi

Bu yıl Cornetto markası için yaratıcı ve aşk dolu fikirleri arayan Unilever IdeaTrophy, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında gerçekleştirdiği Aşk Anketi* ile yarışmaya başvuranların aşka bakışını ortaya koyuyor. Türkiye’nin dört bir yanından 20-24 yaş arası gençlerin katıldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 89’u daha önce aşık olmuş; yüzde 66’sı ilk görüşte aşka inandığını söylüyor. Konu aşkını itiraf etmek olduğunda katılımcıların yüzde 71’i aşkını itiraf etmenin hiç de kolay olmadığını düşünüyor. Ankete katılanlar aşklarını itiraf etmek için en çok yüz yüze konuşmayı tercih ediyor.



IdeaTrophy yarışmacılarının yarısı aşkını itiraf ettiği kişi tarafından reddedildiğini söylüyor. Reddedildikleri zaman nasıl hissettikleri sorulduğunda ise yüzde 26’sı utanacağını ve özgüvenini kaybedeceğini söylerken yüzde 31’i depresyona gireceğini ifade ediyor. Katılımcıların yarısı karşı tarafın kendisiyle ilgilenmeyeceğini; yüzde 32’si ise “ayrı dünyaların insanları” olduklarını düşünerek aşklarını kendilerine saklamayı tercih ediyor.



Katılımcılar sevgilileriyle iletişim kurmak için en çok anlık mesajlaşma uygulamalarından faydalanıyor. Yüzde 24’lük bir grup ise gün içinde sevgililerinin sesini duymak için aramayı tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 57’si ilişkiye başladığında bunu sosyal medyada ilişki durumunu değiştirmediğini söylerken yüzde 24’ü değiştirmek için ilişkilerinin birkaç haftalık süreyi aşmasını beklediklerini ifade ediyor. Sevgilisi sosyal medyada ilişki durumunu değiştirmediğinde rahatsız olduğunu ifade edenlerin yüzde 64’ü kadın. Ankete katılan gençlerin yüzde 86’sı ise hoşlandığı kişiyi internette gizlice araştırdığını söylüyor.



Unilever IdeaTrophy yarı finalde “Reddedilme Korkusu”na karşı yaratıcı fikirler arıyor



Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin pazarlama alanında yaratıcı fikirlerini paylaşırken aynı zamanda yeni beceriler kazanmasını hedefleyen Unilever IdeaTrophy, bu yıl 17. kez düzenleniyor. Gençlerin Cornetto markasını analiz ettiği yarışmanın ilk aşamasında seçilen 90 kişi ikinci aşamada “Reddedilme Korkusu”na odaklanıyor ve gençlere aşkta daha cesur olmaları için ilham verecek yaratıcı pazarlama fikirleri arıyor.



* Cornetto Aşk Anketi, 17. Unilever IdeaTrophy başvurusu aşamasında 333 kişinin katılımıyla ideatrophy.com üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %62'si kadın, %38'i erkektir. Katılımcılar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mersin ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 14 farklı şehrindeki üniversitelerde öğrenim görüyor.